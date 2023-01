Internship: यहां मिल रही है वेब डेवलपमेंट में इंटर्नशिप, हर महीने मिलेंगे 8,000 रुपये

ऐप पर पढ़ें

Internship 2023: इन दिनों मार्केट में एक वेब डेवलपर की काफी मांग बढ़ रही है। एक वेब डेवलपर किसी वेबसाइट की शुरुआत करता है, डिजाइन से लेकर उसके एक्टिव होने तक का सारा काम वो देखता है। आज युवा इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक हैं। आइए जानते हैं वेब डेवलपमेंट में पेड इंटर्नशिप कहां कर सकते हैं।

Web Development Internship in Delhi at Creative Fry Media

इस कंपनी में इंटर्नशिप की अवधि एक महीने की है। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 3,000 रुपये से 8,000 रुपये तक दिए जाएंगे। इंटर्नशाला पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी, 2023 है। प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक वेब से संबंधित सभी कार्यों को संभालना, वेबसाइटों को सर्च इंजन को चेक करनाऔर वेबसाइट के प्रदर्शन में सुधार करना होगा।

Web Development Internship in Chennai at ALMI Blogging School Pro

यह दो महीने की इंटर्नशिप है। चयनित उम्मीदवारों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। इंटर्नशाला पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी, 2023 है। शहर में रहने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी जाएगी। इंटर्नशिप के दौरान, कर्तव्यों मेंसॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन बनाने और बनाए रखने के साथ-साथ HTTPS, वर्डप्रेस और ई-कॉमर्स वेबसाइट के बारे में सीखना होगा।

Web Development work from home job/internship at Brokod IT Consulting and Digital Marketing Solution

इंटर्नशिप तीन महीने की अवधि के लिए होगी। योग्य उम्मीदवार को 2,000 रुपये से 5,000 रुपये दिए जाएंगे। उम्मीदवार इंटर्नशाला पोर्टल के माध्यम से 11 फरवरी, 2023 से पहले आवेदन कर सकते हैं। वर्क प्रोफाइल में नए यूजर-फेसिंग फीचर डेवलप करना, यूआई/यूएक्स डिजाइन शामिल है।

Web Development part-time job/internship at Pune in Leonard Travels Private Limited

लियोनार्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में इंटर्नशिप 3 महीने तक चलेगी। उम्मीदवारों को 4,000 रुपये से 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इंटर्नशाला पर आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 11 फरवरी, 2023 है। इंटर्न की दिन-प्रतिदिन की जिम्मेदारियों में से एक वेबसाइट लेआउट/यूजर इंटरफेस बनाना, विभिन्न बैक-एंड सर्विस और डेटाबेस से डेटा को एकीकृत करना और बनाए रखना होगा।

Web Development work from home job/internship at Salesqueen Software Solutions

यहां वर्तमान में छह महीने के इंटर्नशिप के लिए उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। चुने गए उम्मीदवारों को हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे। उम्मीदवार 11 फरवरी, 2023 से पहले इंटर्नशाला के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।