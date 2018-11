उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर के 299 पदों पर अवसर

चयन प्रक्रिया :

- योग्य उम्मीदवारों का चयन कम्प्यूटर आधारित टेस्ट और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

- कम्प्यूटर आधारित टेस्ट का आयोजन इलाहाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, झांसी और मुजफ्फर नगर में किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- सबसे पहले वेबसाइट (www.uppcl.org) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज पर वेकैंसी/रिजल्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- यहां शीर्षक ADVERTISEMENT FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER (T) ELCTRICAL/ELECTRONICS & TELL/CS/CIVIL AGAINST ADVT. 4/VSA/2018/AE के आगे व्यू/लिंक दिया गया है।

- पहले व्यू लिंक पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर पद संबंधित विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- अब विज्ञापन शीर्षक के आगे दिए गए 'लिंक' पर क्लिक करें। ऐसा करते ही नया वेबपेज खुलेगा। यहां एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहां मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करके सब्मिट करें। इसके बाद ऊपर दिए गो टू एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा।

- यहां सबसे पहले पद का चयन कर मांगी गई जानकारियों को ध्यान से दर्ज करें और साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपियों को अपलोड करें। अंत में शुल्क का भुगतान करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि:

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 30 नवंबर 2018

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.uppcl.org , http://upenergy.in