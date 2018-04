बिहार में एक्सपर्ट्स समेत 20 पदों पर मौका, जल्द करें आवेदन

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को विभाग की वेबसाइट www.rcd.bih.nic.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज पर लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में फ्लैश हो रहे Contractual Recruitment for various posts in Project Management Unit लिंक को क्लिक करें।

- क्लिक करने पर रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 11 मई 2018

ज्यादा जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.rcd.bih.nic.in