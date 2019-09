ऑयल इंडिया को सीनियर ऑफिसर के पदों पर भर्ती, सैलरी है 60,000 से 1,80,000 रुपये तक

ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम ने सीनियर ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत कुल 48 पदों पर विभिन्न विषयों के लिए भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए प्रोबेशन अवधि एक वर्ष की होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2019 है।

सीनियर ऑफिसर (जियोलॉजी), पद : 13 (अनारक्षित : 08)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ जियोलॉजी/ अप्लाई जियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो। इसके साथ ग्रेजुएट स्तर पर मैथमेटिक्स एक विषय के रूप में पढ़ा हो।

सीनियर ऑफिसर (जियोफिजिक्स), पद : 08 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ जियोफिजिक्स/ अप्लाई जियोफिजिक्स/ एक्सपोलेरेशन जियोफिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो।

सीनियर ऑफिसर (रिजरवायर), पद : 06 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : न्यूनतम 65% अंकों के साथ पेट्रोलियम इंजीनिर्यंरग में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो। या पेट्रोलियम इंजीनिर्यंरग में एमई/एमटेक डिग्री प्राप्त होने के साथ प्रथम श्रेणी में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

सीनियर ऑफिसर (ड्र्रिंलग), पद : 08 (अनारक्षित : 05)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान न्यूनतम 65% अंकों के साथ मेकेनिकल इंजीनिर्यंरग में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

सीनियर ऑफिसर (प्रोडक्शन), कुल पद : 13 (अनारक्षित : 05)

(पदों का विवरण विषयानुसार)

मेकेनिकल इंजीनिर्यंरग, पद : 07

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 65% अंकों के साथ मेकेनिकल इंजीनिर्यंरग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

आयु सीमा (उपरोक्त सभी पद) : अधिकतम 27 वर्ष।

पेट्रोलियम इंजीनिर्यंरग/ टेक्नोलॉजी, पद : 06

योग्यता : पेट्रोलियम इंजीनिर्यंरग में मास्टर डिग्री प्राप्त हो। साथ ही प्रथम श्रेणी में बीई/ बीटेक डिग्री हो।

आयु सीमा : अधिकतम 29 वर्ष।

’ अधिकतम आयु में ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष, एससी/ एसटी वर्ग को पांच वर्ष और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को दस वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

वेतनमान (उपरोक्त पद) : 60,000 से 1,80,000 रुपये।

चयन प्रक्रिया

’ योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन/ ग्रुप टास्क और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

’ सबसे पहले वेबसाइट (www.oil-india.com/ पर लॉगइन करें। होमपेज पर करियर सेक्शन पर कर्सर लाकर इसके अंतर्गत करंट ओर्पंनग्र्स ंलक पर क्लिक करें।

’ ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां शीर्षक Recruitment of kkSenior Officers on Probationll in Grade B in OIL दिया गया है।

’ शीर्षक के सामने व्र्यू ंलक पर क्लिक करने पर रिक्त पदों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

’ इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। इसके बाद पिछले वेबपेज पर आएं। अब विज्ञापन शीर्षक के नीचे अप्लाई ऑनलाइर्न ंलक पर क्लिक करें।

’ ऐसा करते ही एक नर्ई ंवडो खुलेगी। यहां आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत ब्योरा दिया गया है। इसे सावधानी से पढ़ें और नीचे दिए डिक्लेरेशन पर टिक कर स्टार्ट बटन पर टैब करें।

’ ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को सावधानी से दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें।

’ इसके बाद आपके मोबाइल अथवा ई-मेल पर लॉगइन डिटेल्स प्राप्त होंगी। इसकी मदद से लॉगइन करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 28 सितंबर 2019

अधिक जानकारी यहां

ई-मेल : OILRECTT2019@gmail.com