OFSS Bihar Board Inter Admission 2024: इंटर में नामांकन के लिए BSEB ने की पहली मेधा सूची जारी, देखें First Selection Cutoff Marks

ofssbihar in OFSS Bihar Board Inter Admission 2024:बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में नामांकन के लिए आज पहली मेधा सूची जारी कर दी है। ओएफएसएस ऑफिशियल वेबसाइट- ofssbihar.in पर जाकर फाइनल लिस्ट चेक की जा सकती है। फाइनल सेलेक्शन लिस्ट की कटऑफ भी स्ट्रीम वाइज चेक की जा सकती है। इसके लिए आपको अपने स्कूल का जिला सेलेक्ट करना होगा। बिहार बोर्ड ने सूची को लेकर स्कूलों के प्रधानाचार्यों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मेधा सूची जारी होने के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स को OFSS पोर्टल पर स्टूडेंट्स लॉग इन पर जाकर कर कटऑफ स्ट्रीमवाइज देख सकते हैं। इसके लिए स्कूल की जानाकरी देने के बाद आपको आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की कटऑफ हर स्कूल और कॉलेज की जिलेवार दिख जाएगी। BSEB bihar board first cut off

आपको बता दें कि बोर्ड के अनुसार, कक्षा 11 में एडमिशन राज्यभर के 10,268 सीनियर सेकंडरी स्कूलों, कॉलेजों में किया जाएगा। बीएसईबी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कक्षा 11 की राज्यभर में कुल 22.97 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। आर्ट्स स्ट्रीम में करीब 10 लाख सीटें हैं इसके बाद साइंस में 9.8 लाख सीटें और कॉमर्स में 2.28 लाख सीटें हैं।