ओडिशा बोर्ड परीक्षा : 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 5 लाख विद्यार्थियों के साथ फूलबनी के विधायक भी शामिल

Odisha Board Exam 2022: बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक अंगदा कन्हार उन 5.8 लाख छात्रों में शामिल हैं जो ओडिशा शिक्षा बोर्ड की शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं।

इस खबर को सुनें