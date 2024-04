NVS में नॉन टीचिंग के 1377 पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक, ऐसे भरें फॉर्म

ऐप पर पढ़ें

NVS Non-Teaching Recruitment 2024: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने कुछ समय पहले नॉन टीचिंग के 1377 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए अब कुछ समय बाकी है। बता दें, आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। इस तारीख के बाद किसी भी उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें, नॉन- टीचिंग के 1377 पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाना होगा। आइए जानते हैं भर्ती से जुड़ी जानकारी के बारे में।

जानें पदों के बारे में

नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। पदों के नाम नीचे दिए गए हैं।

महिला स्टाफ नर्स: 121 पद

असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर: 5 पद

ऑडिट असिस्टेंट: 12 पद

जूनियर ट्रांसलेशन अधिकारी: 4 पद

लीगल असिस्टेंट: 1 पद

स्टेनोग्राफर: 23 पद

कंप्यूटर ऑपरेटर: 2 पद

कैटरिंग सुपरवाइजर: 78 पद

जूनियर सचिवालय सहायक: 381 पद

इलेक्ट्रीशियन सह प्लम्बर: 128 पद

लैब अटेंडेंट: 161 पद

मेस हेल्पर: 442 पद

एमटीएस: 19 पद

NVS Non-Teaching 2024- डायरेक्ट आवेदन करने के लिए इस लिंक पर करें क्लिक

जरूरी तारीख

नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर विस्तृत ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल अपलोड कर था। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार इन पदों के लिए 30 अप्रैल, 2024 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वह जल्द से जल्द फॉर्म भर लें।

शैक्षणिक योग्यता

महिला स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ने किसि भी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में बीएससी (ऑनर्स) की डिग्री ली हो। बता दें, एनवीएस ने सभी नॉन टीचिंग पदों के लिए रिक्तियों के अनुसार अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को चेक कर लें।

ये होगी चयन प्रक्रिया

इन पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन परीक्षा, इंटरव्यू राउंड और ट्रेड, स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। बता दें, हर पद केलिए चयन प्रक्रिया अलग-अलग होगी।

NVS Non-Teaching 2024: इन स्टेप्स के माध्यम से भर सकते हैं फॉर्म

- सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाना होगा।

- अब होम पेज पर दिखाई दिए "Click Here to apply for various Non-Teaching posts in Navodaya Vidyalaya Samiti under Direct Recruitment Drive 2024" लिंक पर क्लिक करना होगा।

- अब पहले खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आवेदन फॉर्म को भरना शुरू करना होगा।

- अब मांगी गई जानकारी भरें। सही साइज में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

- जिसके बाद आवेदन फीस का भुगतान करें और सबमिट करें।

- आप चाहें तो आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं।