एनटीपीसी ने निकालीं बंपर भर्तियां, डिप्लोमा ट्रेनी के 312 पद भरेगा

आवेदन शुल्क :

- सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये। एससी/एसटी/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

चयन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

- ऑनलाइन परीक्षा दो चरणों में होगी। इनमें पहली कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जबकि दूसरा टेक्निकल टेस्ट होगा।

- ऑनलाइन परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया :

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को संस्थान की वेबसाइट www.ntpc.co.in पर लॉगइन करना होगा।

- लॉगइन करते ही होमपेज खुल जाएगा। इस पर दाईं तरफ ऊपर की ओर कॅरियर्स ऑप्शन को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पर जॉब्स एट एनटीपीसी सेक्शन में क्लिक करें।

- क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा। इस पेज पर Advt. No. 02/18 के नीचे 'क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट/अप्लाई' लिंक को क्लिक करना होगा।

- अब नये पेज पर रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनीज 2018 इन इलेक्ट्रिकल, मेकैनिकल, सीएंडआई एंड माइनिंग (ईआर1/एनआर/एसआर/डब्ल्यूआर1/डब्ल्यूआर 2 रीजन्स) लिंक को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुलेगा। इस पर रीजन के अनुसार एडवर्टाइजमेंट लिंक के सामने हिन्दी/अंग्रेजी ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने पर उस रीजन में रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार Recruitment of Diploma Trainees-2018 वेबपेज पर Select a Region and Discipline to apply लिंक पर जाएं।

- इस लिंक के नीचे रीजन और डिसीप्लाइन ऑप्शन में अपनी योग्यता के अनुसार चयन करें।

- ऑप्शन चयन करने के बाद वेबपेज के नीचे दिए गए प्रोसीड सेक्शन को क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर उस पद से संबंधित ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा। इसमें मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें।

- आवेदन पत्र को भरने के बाद मांगे गए प्रमाण पत्रों की स्कैन्ड कॉपी और फोटोग्राफ/सिग्नेचर अपलोड करें।

- भरे हुए आवेदन पत्र को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। सब्मिट करने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार को कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

- अब प्रिव्यू ऑप्शन को क्लिक करें और संतुष्ट होने के बाद आवेदन पत्र को सब्मिट कर दें।

- सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख लें।

महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 09 मई 2018

महत्वपूर्ण वेबसाइट :

www.ntpc.co.in और www.ntpccareers.net