NTPC Recruitment 2023: एनटीपीसी लिमिटेड ने असिस्टैंट माइन सर्वेयर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एनटीपीसी की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। एनटीपीसी की इस वैकेंसी के लिए ओवदन ऑफिशियल वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन प्रक्रिया व चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी के लिए पूरा भर्ती नोटिफिकेशन भी देख लें।

एनटीपीसी भर्ती में रिक्तियों का ब्योरा:

एनटीपीसी भर्ती के इस अभियान में कुल 11 रिक्तियों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति असिस्टैंट माइन सर्वेयर के तौर पर होगी।

एनटीपीसी भर्ती 2023 के लिए शैक्षिक योग्यता : अभ्यर्थियों को सिविल/माइनिंग इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सर्वेयर की सर्टिफिकेट जो डीजीएमएस के द्वारा ओपन कास्ट कोल माइन्स के लिए जारी की गई हो।

एनटीपीवी भर्ती 2023 आवेदन शुल्क : सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को 300 रुपए जमा कराने होंगे जो नॉन रिफंडेबल होंगे। एससी, एसटी वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं है।



एनटीपीसी भर्ती में ऐसे करें आवेदन:

- ऑफिशियल वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाएं।

- होम पेज पर दिख रहे लिंक “Recruitment of Assistant Mine Surveyor for Coal Mining area under NTPC Mining Limited (NML). Advt No- 23/23” पर क्लिक करें।

- आवेदन फॉर्म भरें।

- अब नया पेज आपकी मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा कराएं।

- आवेदन सब्मिट करने के बाद आवेदन का प्रिंट आउट भी लेकर रख लें।

अधिक जानकारी के लिए यहां देखिए पूरा Notification ।