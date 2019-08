NTPC लिमिटेड में ट्रेनी की 79 वैकेंसी, 31 अगस्त तक करें आवेदन

एनटीपीसी लिमिटेड, रायपुर (छत्तीसगढ़) में ट्रेनी के कुल 79 पदों पर भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों को अलग-अलग ट्रेड और विषयों के लिए भरा जाएगा। इसके तहत आईटीआई ट्रेनी, असिस्टेंट (जनरल) ट्रेनी, लैब असिस्टेंट ट्रेनी और डिप्लोमा ट्रेनी के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

ट्रेनी, कुल पद : 79 (अनारक्षित-47)

(रिक्तियों के अनुसार पदों का वर्गीकरण)

आईटीआई (इलेक्ट्रिशियन) ट्रेनी, पद : 30 (अनारक्षित-14)

आईटीआई (फिटर) ट्रेनी, पद : 16 (अनारक्षित-09)

आईटीआई (इंस्ट्रमेंट मेकेनिक) ट्रेनी, पद : 12 (अनारक्षित-07)

योग्यता (उपरोक्त पद): मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास होने के साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

असिस्टेंट (जनरल) ट्रेनी, पद : 05 (अनारक्षित-04)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट हो।

लैब असिस्टेंट (केमेस्ट्री) ट्रेनी, पद : 06 (अनारक्षित-05)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से केमेस्ट्री/इंडस्ट्रियल केमेस्ट्री या अप्लाइड केमेस्ट्री में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

ट्रेनिंग की अवधि (उपरोक्त सभी पद) : दो वर्ष।

वेतन (उपरोक्त सभी पद): 21,500 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त सभी पद) : अधिकतम 37 वर्ष।

डिप्लोमा ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल), पद : 05 (अनारक्षित-04)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो।

डिप्लोमा ट्रेनी (मेकेनिकल), पद : 05 (अनारक्षित-04)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से मेकेनिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

ट्रेनिंग की अवधि : दो वर्ष।

वेतन : 24,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

जरूरी सूचना : अधिकतम आयु में एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी आवेदकों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।



चयन प्रकिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले संस्थान की वेबसाइट (www.ntpccareers.net) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर करंट ओपनिंग्स सेक्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- अब यहां आपको 1st August 2019 Vacancy for ITI & Diploma Trainees for eligible land oustees of NTPC Lara शीर्षक दिखाई देगा।

- इस शीर्षक के नीचे दिए गए एडवर्टाइजमेंट (अंग्रेजी/हिन्दी) पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब आवेदन करने के लिए पुन: वेबपेज पर आएं और एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन के नीचे दिख रहे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही नया वेबपेज खुलेगा। यहां पर रजिस्टर न्यू कैंडिटेड ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब खुलने वाले नए पेज पर सेलेक्ट सेक्शन में यस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद इसके नीचे एक बॉक्स खुलेगा यहां पर भी यस ऑप्शन क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर पूरा रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहां पर मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और डिक्लेरेशन बॉक्स में टिक मार्क करते हुए सब्मिट एंड कंटीन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद प्राप्त होने वाली लॉगइन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें और दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 31 अगस्त 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.ntpccareers.net