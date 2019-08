NTPC Recruitment 2019: एनटीपीसी में इंजीनियर के 203 पदों पर भर्तियां

एनटीपीसी लिमिटेड ने इंजीनियर के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 203 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये सभी पद अलग-अलग विषयों के लिए भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

इंजीनियर, कुल पद : 203 (अनारक्षित-102)

(विषयों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

इलेक्ट्रिकल, पद : 75 (अनारक्षित-37)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल/पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज/पावर इलेक्ट्रॉनिक्स/पावर इंजीनियरिंग में बीई डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में एग्जिक्यूटिव अथवा सुपरवाइजरी के कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

मेकेनिकल, पद : 76 (अनारक्षित-39)

योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से मेकेनिकल/प्रोडक्शन/इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग/प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग/थर्मल/मेकेनिकल एंड ऑटोमेशन/पावर इंजीनियरिंग में बीई डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में एग्जिक्यूटिव अथवा सुपरवाइजरी के कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक्स, पद : 26 (अनारक्षित-13)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर/पावर इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में एग्जिक्यूटिव अथवा सुपरवाइजरी के कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

इंस्ट्रूमेंटेशन, पद : 26 (अनारक्षित-13)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन/इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में बीई डिग्री होनी चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में एग्जिक्यूटिव अथवा सुपरवाइजरी के कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष। एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी आवेदकों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

- दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को आयु सीमा में दस वर्ष की छूट का प्रावधान है।



वेतनमान : 50,000 से 1,60,000 रुपये।

चयन प्रकिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये।

- एससी/एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- इसका भुगतान बैंक चालान के माध्यम से नीचे दिए गए अकाउंट नंबर (30987919993) में किया जा सकता है।

- शुल्क भुगतान और उपरोक्त अकाउंट नंबर से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर लॉगइन करें।

आवेदन प्रक्रिया

- इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले संस्थान की वेबसाइट (www.ntpccareers.net) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर करंट ओपनिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- अब यहां आपको 6th August 2019 Recruitment of experienced Engineers at E2 grade in Electrical/Mechanical/ Electronics/ Instrumentation disciplines for Shift Operation of Thermal Power Plant...शीर्षक दिखाई देगा।

- इस शीर्षक के नीचे दिए गए एडवर्टाइजमेंट (अंग्रेजी/हिन्दी) पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब आवेदन करने के लिए पुन: वेबपेज पर आएं और एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन के नीचे दिख रहे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही नया वेबपेज खुलेगा। यहां पर रजिस्टर न्यू कैंडिटेड ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब खुलने वाले नए पेज पर सेलेक्ट सेक्शन में यस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद इसके नीचे एक बॉक्स खुलेगा यहां पर भी यस ऑप्शन क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर पूरा रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहां पर मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और डिक्लेरेशन बॉक्स में टिक मार्क करते हुए सब्मिट एंड कंटीन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद प्राप्त होने वाली लॉगइन आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें और दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 26 अगस्त 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.ntpccareers.net