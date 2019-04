NPCIL Recruitment 2019: एग्जिक्यूटिव ट्रेनी के 155 पदों पर वैकेंसी

NPCIL Recruitment 2019: न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने एग्जिक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर रिक्तियां घोषित की हैं। इसके तहत अलग-अलग विषयों के लिए कुल 155 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को भरने के लिए कंपनी ने योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल 2019 है। रिक्त पदों और योग्यता सहित आवेदन की पूरी जानकारी के लिए आगे पढ़ें :

एग्जिक्यूटिव ट्रेनी, कुल पद : 155 (अनारक्षित- 63)

(इन विषयों के लिए होंगी नियुक्तियां)

- मेकेनिकल/केमिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन/सिविल

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से मेकेनिकल/केमिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन/सिविल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ बीई/बीटेक/बीएससी (इंजीनियरिंग) डिग्री प्राप्त हो। अथवा

- संबंधित विषय में एमटेक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास वैध गेट-2019 स्कोर हो।

आयु सीमा : अधिकतम 26 वर्ष। आयु की गणना 23 अप्रैल 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

- दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में दस वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

मासिक स्टाइपेंड : 35,000 रुपये।

आवेदन शुल्क : सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये।

- एससी/एसटी/दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

चयन प्रक्रिया : गेट-2019 स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को संस्थान की वेबसाइट (www.npcilcareers.co.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर करियर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पेज पर Recruitment of Engineering Graduates 2019 in NPCIL through GATE View details (Advt) शीर्षक दिखाई देगा।

- इस शीर्षक के बीच में दिए गए पीडीएफ साइन पर पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन करते समय फोटोग्राफ और हस्ताक्षर समेत अन्य मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कापी विज्ञापन में दिए गए निर्धारित साइज के अनुसार ही अपलोड करें।

- पूरी तरह से भरे हुए आवेदन पत्र को सब्मिट करने से पहले उसमें दर्ज की गई सभी जानकारियों को एक बाद पुन: जांच लें।

- यदि दर्ज जानकारियों में कोई बदलाव करना है, तो कर लें। एक बाद सब्मिट होने के बाद आवेदन पत्र में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

- अंत में पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद आवेदन पत्र को सब्मिट कर दें। साथ ही सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 23 अप्रैल 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.npcilcareers.co.in