NLC Recruitment 2019: एनएलसी इंडिया लिमिटेड में 170 पदों पर भर्तियां

एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नैवेली ने टेक्निशियन अप्रेंटिस के पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। कुल 170 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदों को एक वर्षीय प्रशिक्षण के लिए भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि दो जून 2019 है। पदों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे पढ़ें :

टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस, कुल पद : 170

(पदों का विवरण विषयवार)

केमिकल इंजीनियरिंग, पद : 12

सिविल इंजीनियरिंग, पद : 04

कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, पद : 15

इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पद : 48

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पद : 07

इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, पद : 04

मेकेनिकल इंजीनियरिंग, पद : 73

माइनिंग इंजीनियरिंग, पद : 07

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग/ टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा प्राप्त हो।

स्टाइपेंड : 12,185 रुपये प्रतिमाह।

आयु सीमा

- अप्रेंटिसशिप नियमानुसार के अनुसार।

- अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के निर्देशानुसार छूट दी जाएगी।

प्रशिक्षण अवधि : एक वर्ष।

चयन प्रक्रिया : शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

- उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए चेन्नई बुलाया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

यहां देखे नोटिफिकेशन

- सबसे पहले वेबसाइट (http://boat-srp.com/) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर न्यूज एंड ईवेंट्स सेक्शन में स्क्रॉल हो रहे विज्ञापन शीर्षक Notification for engagement of Apprentices in NLC India Ltd, Neyveli लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

आवेदन प्रक्रिया

- आवेदन करने के लिए वेबसाइट (www.mhrdnats.gov.in) पर लॉगइन करें।

- होम पेज पर ऊपर दाईं ओर दिए एनरोल बटन पर टैब करें। ऐसा करने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।

- इसे दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा भरें। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने पर आपको यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा।

- दर्ज किए गए ई-मेल, मोबाइल पर लॉगइन डिटेल्स प्राप्त होंगी। लॉगइन डिटेल्स की सहायता से लॉगइन करें।

- खुलने वाले वेबपेज पर Click Establishment Request Menu लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा।

- फिर इस्टैब्लिशमेंट को सर्च करें। अपना रिज्यूम अपलोड करें। उसके बाद Choose Establishment name के अंतर्गत NLC INDIA LIMITED लिख कर सर्च करें।

- ऐसा करने पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसे विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार भरें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 02 जून 2019

अधिक जानकारी यहां

ई-मेल : boateventquery@boat-srp.com

वेबसाइट : http://boat-srp.com, www.mhrdnats.gov.in