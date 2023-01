NIT Warangal recruitment: प्रोफेसर समेत यहां निकली है कई पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी

ऐप पर पढ़ें

NIT Warangal recruitment: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) वारंगल ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के 100 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार nitw.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी, 2023 है।

एनआईटी वारंगल भर्ती डिटेल्स: इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिनमें से 12 रिक्तियां प्रोफेसरों के लिए हैं, 52 रिक्तियां एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए हैं, 13 रिक्तियां असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड I (एजीपी 8000) के लिए हैं, 11 रिक्तियां असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं। ग्रेड II (एजीपी 7000), और 10 रिक्तियां असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड II (एजीपी 6000) के लिए हैं।

एनआईटी वारंगल भर्ती आवेदन शुल्क: सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये का आवेदन शुल्क और एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।

NIT Warangal recruitment: कैसे करें आवेदन

1. सबसे पहले nitw.ac.in पर जाएं।

2. इसके बाद होमपेज पर दिए लिंक Advertisement for recruitment of various faculty positions against advt. no. 03/2022 पर क्लिक करें।

3. अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें।

4. यहां उपलब्ध फॉर्म को भरें।

5. सभी जरूरी कागजात अपलोड करें।

6. भविष्य के लिए कागजाकों की हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें।