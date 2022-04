NIT Patna Placements 2022: इन छात्रों को मिला अमेजन से करोड़ों का ऑफर, जानें- सैलरी पैकेज

NIT Patna Placements 2022: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, NIT पटना ने प्लेसमेंट के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया है। एनआईटी पटना प्लेसमेंट 2022 के दौरान कंप्यूटर साइंस के फाइनल ईयर के छात

इस खबर को सुनें