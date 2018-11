एनआईटी कुरुक्षेत्र ने टेक्निकल ऑफिसर समेत 63 पदों के लिए आवेदन मांगे

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट/इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 500 रुपये। एससी/एसटी/ दिव्यांगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। भुगतान ऑनलाइन माध्यन से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- सबसे पहले संस्थान की वेबसाइट (www.nitkkr.ac.in) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर नोटिफिकेशन सेक्शन के अंतर्गत शीषर्क Advertisement No. 41/2018: Recruitment of Non-Teaching Posts लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार योग्यता की जांच करें।

- अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विज्ञापन लिंक के ऊपर शीर्षक Apply Online for the Recruitment of Non-Teaching Posts लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां नीचे की ओर रजिस्टर टैब पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहां मांगी गई जानकारी को ध्यान से दर्ज करें।

- रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा भरने के बाद डिक्लेरेशन बॉक्स में आई एग्री के आगे टिक करें। फिर रजिस्टर नाऊ बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

- पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन का प्रिंटआउट, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और अन्य जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपियों को एक लिफाफें में डाले और डाक से तय पते पर भेंजे।

महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि : 14 दिसंबर 2018 (शाम 5.30 बजे)

डाक से आवेदन का प्रिंटआउट स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 24 दिसंबर 2018 (शाम 5.30 बजे)

आवेदन का प्रिंटआउट यहां भेजें :

रजिस्ट्रार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र-136119

अधिक जानकारी यहां

ई-मेल : recruitment@nitkkr.ac.in.

वेबसाइट : www.nitkkr.ac.in