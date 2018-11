एनआईटी कुरूक्षेत्र ने 63 पदों पर आवेदन मंगवाए

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) कुरूक्षेत्र ने टेक्नीकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंर्फोमेशन असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर कुल 63 रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2018 है। पद, योग्यता और आवेदन से जुड़ी अन्य जानकारियां इस प्रकार हैं :

टेक्नीकल ऑफिसर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक डिग्री प्राप्त हो। या

- संस्थान में टेक्नीकल असिस्टेंट(एसजी-2) या इससे उच्च पद पर पांच वर्ष का कार्यानुभव हो।

मेडिकल ऑफिसर, पद : 01

योग्यता : एमबीबीएस या समकक्ष डिग्री प्राप्त हो।

- स्टेट/इंडिया मेडिकल में पंजीकरण हो।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : अधिकतम आयु 35 वर्ष।

वेतनमान (उपरोक्त पद) : 56,100 से 1,77,500 रुपये प्रतिमाह।

स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- कॉलेज गतिविधियों (कला, ईवेंट्स मेनेजमेंट, पत्रकारिता इत्यादि) में भागीदारी का मजबूत रिकॉर्ड हो।

लाइब्रेरी एंड इंर्फोमेशन असिस्टेंट : 02 (अनारक्षित : 01)

योग्यता : प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ आर्ट/साइंस/ कॉमर्स में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

सुपरिन्टेंडेंट, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। या

- किसी भी विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

- कम्प्यूटर एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट का ज्ञान हो।

अकाउंटेंट, पद : 04 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ अकाउंटेंसी/फाइनेंस या समकक्ष विषय में बीकॉम ऑनर्स की डिग्री प्राप्त हो। या

- एमबीए/कॉमर्स में मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

- कम्प्यूटर एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड शीट का ज्ञान हो।

पर्सनल असिस्टेंट, पद : 03 (अनारक्षित : 02)

योग्यता : किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- स्टेनोग्राफी में न्यूनतम गति 100 शब्द प्रति मिनट हो।

वेतनमान (उपरोक्त पद) : 34,400 से 1,12,400 रुपये प्रतिमाह।

फार्मासिस्ट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : विज्ञान विषयों में 10+2 /बारहवी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

- फार्मेसी में प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ दो वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त हो और संबंधित क्षेत्र में 6 माह की इंटर्नशिप पूरी की हो।

- स्टेट फार्मासिस्ट काउंसिल में रजिस्टर हो।

वेतनमान : 29,200 से 92,300 रुपये प्रतिमाह।

स्टेनोग्राफर, पद : 04 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ शॉर्ट हेंड में न्यूनतम गति 35 शब्द प्रति मिनट हो।

वेतनमान : 25,500 से 81,100 रुपये प्रतिमाह।

जुनियर असिस्टेंट, पद : 07 (अनारक्षित : 04)

योग्यता : बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ टाइपिंग में न्यूनतम गति 35 शब्द प्रति मिनट हो।

- कम्प्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेड शीट में दक्ष हो।

वेतनमान : 21,700 से 69,100 रुपये प्रतिमाह।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : अधिकतम आयु 30 वर्ष।

टेक्नीकल असिस्टेंट, पद : 21 (अनारक्षित : 11)

योग्यता : प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ संबंधित विषयों में बीई/बीटेक डिग्री प्राप्त हो। या

- प्रथम श्रेणी में इंजीनियरिंग या समकक्ष डिप्लोमा प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान : 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रतिमाह।

टेक्नीशियन, पद : 14 (अनारक्षित : 09)

योग्यता : सीनियर सेकेंडरी/बारहवीं परीक्षा पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में एक वर्षीय आईटीआई कोर्स किया होना चाहिए। या

- 60%अंकों के साथ दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। या

- संबंधित क्षेत्र में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त हो।

लेबोरेटरी असिस्टेंट, पद : 02 (अनारक्षित)

योग्यता : संबंधित क्षेत्र में बीएससी डिग्री प्राप्त हो।

वेतनमान (उपरोक्त पद) : 21,700 से 69,100 रुपये प्रतिमाह।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : अधिकतम 27 वर्ष।

- शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम आयु की गणना 14 दिसंबर 2018 के आधार पर की जाएगी।

- आयु सीमा में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष, एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और दिव्यांगो को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट/इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 500 रुपये। एससी/एसटी/ दिव्यांगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यन से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया : सबसे पहले संस्थान की वेबसाइट (www.nitkkr.ac.in) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर नोटिफिकेशन सेक्शन के अंतर्गत शीषर्क Advertisement No. 41/2018: Recruitment of Non-Teaching Posts लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार योग्यता की जांच करें।

- अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विज्ञापन लिंक के ऊपर शीर्षक Apply Online for the Recruitment of Non-Teaching Posts लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां नीचे की ओर रजिस्टर टैब पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहां मांगी गई जानकारी को ध्यान से दर्ज करें।

- रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा भरने के बाद डिक्लेरेशन बॉक्स में आई एग्री के आगे टिक करें।

- फिर रजिस्टर नाऊ बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

- पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन का प्रिंटआउट, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और अन्य जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपियों को एक लिफाफें में डाले और डाक से तय पते पर भेंजे।

महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि : 14 दिसंबर 2018 (शाम 5.30 बजे)

डाक से आवेदन का प्रिंटआउट स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 24 दिसंबर 2018 (शाम 5.30 बजे)

आवेदन का प्रिंटआउट यहां भेजें :

रजिस्ट्रार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र-136119

अधिक जानकारी यहां

ई-मेल : recruitment@nitkkr.ac.in.

वेबसाइट : www.nitkkr.ac.in