NIRF Ranking 2018: IISc बेंगलुरु बेस्ट यूनिवर्सिटी, मिरांडा टॉप कॉलेज

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की ओर से तैयार भारत रैंकिंग 2018 का तीसरा संस्करण जारी किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रैंकिग 2018 जारी करते हुए कहा कि अगले वर्ष से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग व्यवस्था में सभी सार्वजनिक संस्थानों की भागीदारी को अनिवार्य बनाया जाएगा। रैंकिग 2018 में दिल्ली का मिरांडा हाउस सर्वश्रेष्ठ कॉलेज, एम्स सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज और एनएलएसआईयू- बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज रहा है। यूनिवर्सिटी और ओवरऑल कैटेगरी में देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईएससी (बेंगलुरु) को शीर्ष स्थान दिया गया है।

आईआईटी- मद्रास सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईएम- अहमदाबाद सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान के रूप में चुना गया है।

लाल रंग में जो संस्थान हाईलाइट किया गया है उसकी रैकिंग इस वर्ष खिसकी है।

हरे रंग में जो संस्थान हाईलाइट किया गया है उसकी रैंकिंग बेहतर हुई है।

आर्किटेक्चर में आईआईटी खड़गपुर को और फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (मोहाली) को शीर्ष स्थान दिया गया है।

इस बार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रैकिंग 9 कैटेगरी में जारी की गई है- 1. ओवरऑल 2. यूनिवर्सिटी 3. इंजीनियरिंग 4.कॉलेज 5. मैनेजमेंट 6. फार्मेसी 7. मेडिकल 8. आर्किटेक्चर 9. लॉ

इस वर्ष कुल 3,954 इंस्टीट्यूट्स ने इस रैकिंग में हिस्सा लिया था। ये आंकड़ा पिछली बार से 745 ज्यादा है। दिल्ली के कई ऐसे कॉलेजों ने इस बार रैंकिंग की रेस में हिस्सा लिया जिन्होंने पिछले बार नहीं लिया था।

क्या है NIRF रैकिंग?

एनआईआरएफ की शुरुआत सितंबर 2015 में की गई थी और इसके द्वारा पहली रैंकिंग 4 अप्रैल, 2016 को जारी की गई थी। इसके बाद अप्रैल 2017 में दूसरी बार रैकिंग (भारत रैकिंग 2017) जारी की गई। इस बार तीसरी बार ये रैकिंग जारी की गई है। शैक्षिक संस्थाओं की रैंकिंग के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति संस्थाओं में अपनाए जाने वाले कई मानदण्डों पर आधारित है, जिसका निर्धारण मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समिति के द्वारा किया जाता है।

एनआईआरएफ इन 5 बातों के आधार पर संस्थानों को रैंकिंग देता है -

1. शिक्षण-अधिगम संसाधन (Teaching, Learning and Resources)

2. अनुसंधान एवं व्यावसायिक प्रक्रियाएं (Research and Professional Practice)

3. पहुंच एवं समावेशिता (Outreach and Inclusivity)

4. अवर स्नातक परिणाम (Graduation Outcome)

5. अवधारणा (Perception)