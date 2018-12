कंसल्टेंट समेत 35 पदों पर भर्तियां, 10 जनवरी तक करें आवेदन

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद ने कंसल्टेंट समेत कुल 35 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, हिन्दी ट्रांसलेटर, स्टेनो और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पद भी शामिल हैं। ये सभी पद एक वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2019 है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

कंसल्टेंट, पद : 16

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से सोशल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 50 वर्ष।

वेतन : 70,000 रुपये।

डाटा एंट्री ऑपरेटर,पद : 14

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से बैचलर डिग्री प्राप्त हो और साथ ही आईटी में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट होना चाहिए।

- इसके अलावा कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में अच्छी गति होनी चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

वेतन : 25,000 रुपये।

हिन्दी ट्रांसलेटर, पद : 02

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से हिन्दी विषय के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष।

वेतन : 35,000 रुपये।

स्टेनो हिन्दी, पद : 01

स्टेनो अंग्रेजी, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो और कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी की टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए।

- इसके साथ ही अंग्रेजी/हिन्दी में शॉर्टहैंड स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए।

आयु सीमा (उपरोक्त दो पद) : अधिकतम 35 वर्ष।

वेतन : 25,000 रुपये।

प्रोजेक्ट असिस्टेंट, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से सोशल साइंस में ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होने के साथ संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

वेतन : 35,000 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- वेबसाइट (www.nird.org.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर नीचे की ओर जॉब वैकेंसीज सेक्शन में जाएं।

- इसके अंतर्गत National Project Management Unit (NPMU) Under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA), NIRDPR invites applications for various project based positions. ... लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करने पर रिक्तियों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 10 जनवरी 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.nird.org.in

अन्य मौके

ECIL Recruitment 2019: कई पदों पर निकली 2100 वैकेंसी, जानें योग्यता व आवेदन से जुड़ी खास बातें

ECIL Recruitment 2019: कई पदों पर निकली 2100 वैकेंसी, जानें योग्यता व आवेदन से जुड़ी खास बातें