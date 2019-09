NIPER Recruitment 2019: टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर वैकेंसी

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (नाईपर), गुवाहाटी ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के कुल नौ पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत कुल नौ पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरी एंड इंर्फोमेशन ऑफिसर, सिस्टम इंजीनियर, गेस्ट हाउस एंड हॉस्टल सुपरवाइजर समेत अन्य कई पद शामिल हैं। इन पदों पर सीधी भर्ती नियमित आधार पर की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन की हार्डकॉपी को डाक के माध्यम से भेजना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2019 है। हार्डकॉपी स्वीकार होने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है।

असिस्टेंट प्रोफेसर, कुल पद : 05 (अनारक्षित : 04)

(पदों का विवरण विषयानुसार)

फार्मास्युटिकल्स, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मास्युटिकल साइंसेज में पीएचडी होनी चाहिए।

- इसके साथ प्रथम श्रेणी में फार्मास्युटिक्स, फार्मास्युटिकल्स टेक्नोलॉजी में एमफार्मा/ एमएस डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच साल का अनुभव होना चाहिए।

फार्मास्युटिकल्स एनालिस्ट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मास्युटिकल साइंसेज में पीएचडी होनी चाहिए।

- इसके साथ प्रथम श्रेणी में फार्मास्युटिकल्स एनालेसिस/क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस/ एनालिटिकल्स केमिस्ट्री में एमफार्मा/ एमएस/ एमएससी डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच साल का अनुभव होना चाहिए।

फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मास्युटिकल साइंसेज में पीएचडी हो। प्रथम श्रेणी में फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी/ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी/ बायोमेडिकल साइंस विषय में एमफार्मा/एमएस/एमटेक/एमएसससी डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

बायोटेक्नोलॉजी, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से बायोटेक्नोलॉजी/ बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग/लाइफ साइंसेज/ बायोमेडिकल साइंसेज में पीएचडी प्राप्त हो। इसके साथ उपरोक्त विषय में एमफार्मा/एमस/एमटेक/एमएससी डिग्री हो।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

फार्मेसी प्रैक्टिस, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मास्युटिकल साइंसेज में पीएचडी हो। इसके साथ फार्मेसी प्रैक्टिस/ हॉस्पिटल फार्मेसी/ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में एमफार्मा/एमएस/एमएससी डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : अधिकतम 40 वर्ष।

लाइब्रेरी एंड इंर्फोमेशन ऑफिसर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंर्फोमेशन साइंस में ग्रेजुएट हो।

- इसके साथ संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम पांच साल का अनुभव प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष।

सिस्टम इंजीनियर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ संबंधित क्षेत्र में उम्मीदवारों को कम से कम पांच साल कार्य करने का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष।

गेस्ट हाउस एंड हॉस्टल सुपरवाइजर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ संबंधित क्षेत्र में उम्मीदवारों को कम से कम पांच साल कार्य करने का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ संबंधित क्षेत्र में उम्मीदवारों को कम से कम पांच साल कार्य करने का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

सेक्रेटरी टू डायरेक्टर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ इंग्लिश टाइपिंग गति 40 शब्द प्रतिमिनट हो।

- पद से संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष।

- अधिकतन आयु में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष, एसटी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और दिव्यांगो को दस वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

वेतनमान (उपरोक्त सभी पद) : पदों के अनुसार अलग-अलग पे लेवल के आधार पर दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- पदों के अनुसार 500 से 1000 रुपये। शुल्क केवल सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को देना होगा।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

आवेदन शुल्क

- सबसे पहले वेबसाइट (www.niperguwahati.ac.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर दिए गए रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां शीर्षक Online Applications are invited from the eligible Indian Nationals for Direct Recruitment for the Teaching and Non-Teaching positions on Regular/Deputation basis through open competition. दिया गया है।

- इसके नीचे व्यू/ डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे सावधानी से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- अब पिछले वेबपेज पर वापस आएं। यहां दिए गए टीचिंग/ नॉन टीचिंग पोजिशन-क्लिक हियर टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।

- खुलने वाले वेबपेज पर हरे रंग के रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी कम्प्यूटर की स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को सावधानी से दर्ज करें। इसे पूरा भरने के बाद अंत में कैप्चा कोड को भरकर हरे रंग के सब्मिट बटन पर टैब करें।

- अब आपके द्वार दर्ज किए गए मोबाइल पर लॉगइन डिटेल्स प्राप्त होंगी। इसकी सहायता से लॉगइन करें। ऐसा करते ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलेगा।

- इसे विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा भरें। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकालें।

- अब इस प्रिंटआउट को मांगे गए सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी के साथ निर्धारित तिथि तक डाक के माध्यम से तय पते पर भेजें।

यहां भेजें आवेदन

द रजिस्ट्रार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (नाईपर)-गुवाहाटी, सी/ओ नेमकेयर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, सांतीपुर, पर्लीपार्ट, एनएच-37, मिर्जा, असम-781125 भारत

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 20 सितंबर 2019 (शाम 5 बजे)

ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि : 20 सितंबर 2019 (शाम 5 बजे)

आवेदन की हार्डकॉपी स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 30 सितंबर 2019 (शाम 5 बजे)

अधिक जानकारी यहां

ई-मेल : niper-guwahati@nic.in

वेबसाइट : www.niperguwahati.ac.in