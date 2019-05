NIOS Recruitment 2019: 12वीं पास, ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 85 वैकेंसी

NIOS Recruitment 2019: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) में एकेडमिक ऑफिसर समेत 85 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं। इनमें ईडीपी सुपरवाइजर और जूनियर असिस्टेंट के पद भी शामिल हैं। उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई 2019 है। रिक्त पदों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

एकेडमिक ऑफिसर (ग्रुप-ए), पद : 11 (अनारक्षित-05)

इन विषयों के लिए नियुक्तियां होंगी : डिफेंस स्टडीज, अंग्रेजी, फाइन आर्ट्स, लिंग्स्टिक्स, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, स्पेशल एजुकेशन, योगा

योग्यता (उपरोक्त सभी विषय): मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

- अंग्रेजी और हिन्दी भाषा पर अच्छी पकड़ होने के साथ ही कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 37 वर्ष।

वेतनमान : 56,100 से 1,77,500 रुपये।

ईडीपी सुपरवाइजर(ग्रुप-बी), पद : 37 (अनारक्षित-18)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- कम्प्यूटर एप्लीकेशन/हार्डवेयर इंजीनियरिंग अथव समकक्ष विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए।

- इसके साथ ही प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम डेवलपमेंट के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 37 वर्ष।

वेतनमान : 35,400 से 1,12,400 रुपये।

जूनियर असिस्टेंट (ग्रुप-सी), पद : 37 (अनारक्षित-19)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से बारहवीं पास हो और हिन्दी/अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए।

- इसके साथ ही कम्प्यूटर पर टाइपिंग स्पीड 6000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 27 वर्ष।

वेतनमान : 19,900 से 63,200 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क :

- ग्रुप-ए के पद के समान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। एससी/एसटी के लिए 250 रुपये।

- ग्रुप-बी के पद के समान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये। एससी/एसटी के लिए 250 रुपये।

- ग्रुप-सी के पद के समान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये। एससी/एसटी के लिए 150 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवार वेबसाइट (www.nios.ac.in) पर लॉगइन करें और होमपेज पर आएं।

- यहां पर नीचे की ओर दिए गए व्हाट्स न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- अब नए पेज पर बाईं तरफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्शन में वैकेंसी ऑप्शन दिखेगा।

- इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही रिक्तियों सें संबंधित जानकारी आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।

- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित ज्यादा जानकारी पाने के लिए सबसे नीचे दिए Qualification and other details please click here लिंक पर क्लिक करें।

- अब पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।

- इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इसके बाद नीचे की ओर दिए गए अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- अब खुलने वाले नए वेबपेज पर Recruitment Mode (Direct) सेक्शन में अप्लाई नाऊ ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्रूटमेंट पोर्टल खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 17 मई 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.nios.ac.in

ई-मेल : recruitmentcell@nios.ac.in