NIOS D.El.Ed result: 3rd डीएलएड के नतीजे जारी, देखें dled.nios.ac.in

NIOS D.El.Ed. result: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (National Institute of Open Schooling) ने पश्चिम बंगाल में फरवरी माह (तीसरी व 17वीं) में फिर से आयोजित हुई तीसरी D.El.Ed परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। ये नतीजे कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद घोषित किए गए हैं। 3rd D.El.Ed परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

NIOS D.El.Ed result Direct Link

NIOS D.El.Ed result यूं देखें

1) dled.nios.ac.in पर जाएं।

2) Result of the 3rd D.El.Ed Examination re-conducted in February (3rd and 17th) in West Bengal (Declared on 28.03.2019 as per the order of Hon'ble High Court Calcutta) के लिंक पर क्लिक करें

3) एनरोलमेंट नंबर, जन्मतिथि डालें।

4) स्क्रीन पर आपका रिजल्ट आ जाएगा।