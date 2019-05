NIOS D.El.Ed. 2019: NIOS डीएलएड का रिजल्ट घोषित, 79.97 फीसदी हुए पास

NIOS D.El.Ed. 2019: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) का रिजल्ट आज घोषित कर दिया है।1198614 उम्मीदवारों में से 958513 पास हुए हैं। परीक्षा देने वालों में से 79.97 फीसदी पास हुए हैं। उम्मीदवार अपना रिजल्ट www.dled.nios.ac.in पर शाम 5 बजे से चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए आसान स्टेप्स को अपनाएं।

आपको बता दें कि देश भर से 10 लाख सरकारी और प्राइवेट स्कूल टीचर इस परीक्षा में शामिल हैं। बिहार के 2 लाख टीचर भी इस परीक्षा में शामिल हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के चेयरमैन ने बताया था कि नतीजे दोपहर 4 बजे जारी किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की वेबसाइट www.dled.nios.ac.in पर नतीजे चेक कर सकते हैं। 2017 से चार सेमेस्टर में परीक्षा हुई थी। अब चारों सेमेस्ट के पूरे नतीजे घोषित किए जाएंगे।

NIOS E.El.Ed 2019 Result चेक करने के लिए स्टेप्स

स्टेप्स 1: नतीजे चेक करने के लिए सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की वेबसाइट www.dled.nios.ac.in पर जाएं।

स्टेप्स 2: होमपेज पर Result of the 4th D.El.Ed Examination(508-510) and supplementary examination (501-505) conducted in March 2019 (Declared on 22nd May 2019) लिंक पर क्लिक करें

स्टेप्स 3: अपनी जानकारी भरें और रिजल्ट चेक करें