NIFT 2024: स्टेज 2 का शेड्यूल हुआ जारी, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

NIFT 2024 Exam Stage 2 Schedule: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) स्टेज 2 परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने निफ्ट स्टेज 2 परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वे आधिकारिक वेबसाइट nta.ac पर शेड्यूल देख सकते हैं।

निफ्ट स्टेज 2 परीक्षा का आयोजन 13 अप्रैल को कई शिफ्ट में किया जाएगा। देश भर के 18 निफ्ट कैंपस की ओर से बैचलर ऑफ डिजाइन (B.Des) और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (BFTech) प्रोग्राम में एडमिशन के लिए निफ्ट 2024 स्टेज 2 परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को एनआईएफटी 2024 परीक्षा के लिए अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट Exams.nta.ac.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

B.Des (रेगुलर) प्रोग्राम के लिए सिचुएशन टेस्ट का आयोजन सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक किया जाएगा। इसी तरह B.Des (आर्टिशियन) प्रोग्राम के लिए, स्टूडियो टेस्ट भी उसी समय स्लॉट के दौरान, सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगा। बता दें, B.Des (आर्टिशियन) में एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, जो दोपहर 2:00 बजे से शुरू किया जाएगा।

इसी के साथ बता दें, B.Des (NLEA) प्रोग्राम के लिए, स्टूडियो टेस्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित है, इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू सेशन दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगा।

B.F. Tech (NLEA) प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए, टेक्निकल एबिलिटी टेस्ट सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि पर्सनल इंटरव्यू दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगा।

NIFT ने शेड्यूल का नोटिस जारी करते हुए ये भी कहा है, उम्मीदवार किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए, एनटीए हेल्प डेस्क को 011-40759000 या 011-69227700 पर कॉल कर सकते हैं और एनटीए को nift@nta.ac.in पर लिख सकते हैं।

NIFT STAGE 2 EXAM 2024: इस तरह चेक कर सकते हैं परीक्षा का पूरा शेड्यूल

स्टेप 1- सबसे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट nift.ac.in. पर जाएं।

स्टेप 2- होम पेज पर ‘Latest’ लिंक के नीचे ‘SCHEDULE FOR CONDUCT OF STAGE-II EXAMINATION FOR THE NIFT BACHELOR’S PROGRAMMES (REGULAR, NLEA, ARTISANS) NIFT ADMISSIONS-2024’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- निफ्ट स्टेज 2 परीक्षा की तारीखों की पीडीएफ फाइल आपके सामने होगी।

स्टेप 4- अब परीक्षा की तारीखों को ध्यान से चेक कर लें।

स्टेप 5- आप चाहें तो भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर लीजिए।