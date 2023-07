NIELIT Recruitment 2023: नाइलिट में साइंटिस्ट व अन्य पदों पर भर्तियां, nielit.gov.in पर करें अप्लाई

ऐप पर पढ़ें

NIELIT Recruitment 2023: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) ने साइंटिस्ट, डिप्टी मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। नाइलिट की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रगति में है और इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। नाइलिट भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट nielit.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले पूरा भर्ती नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें।



Direct link to apply

नाइलिट भर्ती में रिक्तियों का ब्योरा :

नाइलिट के इस भर्ती अभियान में साइंटिस्ट, डिप्टी मैनेजर व अन्य पदों की कुल 56 रिक्तियों को भरा जाना है। अभ्यर्थी यहां दिया जा रहा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

नाइलिट भर्ती आवेदन शुल्क - सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को लेवल 10 या इससे ऊपर के लिए 800 रुपए जिएमा कराने होंगे। एससी, एसटी, महिला व दिव्यांगों के लिए 400 रुपए निर्धारित हैं। वहीं लेवल-7 या इससे नीचे के पदों के लिए 600 रुपए निर्धारित हैं। इन पदों के लिए एससी, एसटी, महिला व दिव्यांगों को मात्र 300 रुपए जमा कराने होंगे।

NIELIT Recruitment 2023 Notification

नाइलिट भर्ती 2023 में ऐसे करें आवेदन:

नाइलिट की ऑफिशियल वेबसाइट nielit.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे टैब Recruitment पर क्लिक करें।

अब यहां भर्ती नोटिफिकेशन के लिंक “Recruitment of various S&T and Non S&T vacancies to be filled up on direct recruitment basis in NIELIT (Advt. No. A-12/4/2023-Administrator)” पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, आवेदन फॉर्म भरें।

आवेदन शुल्क जमा कराएं।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन जमा कराएं।

भविष्य की जरूरत के लिए वेदन का प्रिंटआउट लेकर रख लें।