NHM Punjab Recruitment 2019: पंजाब में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 1000 वैकेंसी

नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के तहत पंजाब में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 1000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके बाद ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ पंजाब के मूल निवासियों को मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई 2019 है। रिक्तियों से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, पद : 1000 (अनारक्षित : 444)

शैक्षणिक योग्यता

- नर्सिंग में बीएससी डिग्री हो। या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो। इसके साथ ही राजस्थान/ राज्य नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या

- आयुर्वेद में बैचलर डिग्री (बीएएमएस) हो। साथ ही केंद्र/राज्य आयुर्वेद काउंसिल में पंजीकरण होना चाहिए।

- उम्मीदवारों को एनएचएम, पंजाब द्वारा कराया जाने वाले कम्युनिटी हेल्थ में छह महीने का ब्रिज प्रोग्राम सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा।

- इस कोर्स को पूरा करने के बाद ही इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

- दसवीं स्तर तक पंजाबी भाषा का अध्ययन किया हो।

वांछनीय योग्यता

- उम्मीदवार की रीजनल और स्थानीय भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए।

- हेल्थ क्षेत्र से जुड़े कार्यों में कम से कम दो वर्ष का अनुभव प्राप्त होना चाहिए।

मासिक वेतन : 15000 रुपये।

आयु सीमा

’ अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 01 मई 2019 के आधार पर की जाएगी।

’ आयु में छूट का लाभ प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

अनुबंध की अवधि : एक वर्ष। इस अवधि को कार्यप्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है।

चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा से किया जाएगा, जो 100 अंकों की होगी।

आवेदन शुल्क

- सामान्य वर्ग के लिए 590 रुपये। इसका भुगतान बैंक चालान या ऑनलाइन किया जा सकता है।

- भुगतान संबंधी अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट देखें।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (http://bfuhs.ac.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर लेटेस्ट नोटिस सेक्शन में दिएBridge Course: Click here to apply online for Bridge Course session July 2019 लिंक पर क्लिक करें।

- इससे नया पेज खुल जाएगा। पद से संबंधित विज्ञापन देखने के लिए इंपोर्टेंट डिटेल्स लिंक पर क्लिक करें। इसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच करें।

- ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें। इसके बाद निर्देशानुसार इस प्रक्रिया को पूरा करें। इससे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जेनरेट हो जाएगा।

- दोनों की मदद से लॉगइन करें। सबसे आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। फिर फोटो, सिग्नचेर और अंगूठे के निशान की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।

- इसके बाद आवेदन फॉर्म निर्देशानुसार भरकर सब्मिट कर दें। अंत में इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

खास तिथियां

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 30 मई 2019

- लिखित परीक्षा होगी : 06 जून 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.bfuhs.ac.in, www.nhmpunjab.in