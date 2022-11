NHM MP Recruitment 2022: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2284 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया जल्द

ऐप पर पढ़ें

NHM MP Recruitment 2022: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश ने संविदा पर महिला व पुरुष स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। एनएचएम एमपी की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट nhmmp.gov.in पर जाकर 30 नवंबर से 22 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। एमपी एनएचएम के इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2284 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में 2056 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए और शेष पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नर्सिंग स्टाफ के साथ ही अन्य पदों जैसे एएनएम, रिहैबिलिटेशन वर्कर व अन्य पैरामेडिकल स्टाप के पदों पर भी वैकेंसी निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह आवेदन करने से पहले संबंधित पद का भर्ती विज्ञापन/नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें।

नर्स भर्ती आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि : 25-11-2022

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 22-12-2022

आयु सीमा - एक जनवरी 2023 को 21 से 43 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

शैक्षिक योग्यता : आवेदन के वक्त अभ्यर्थी को 10+2 यानी इंटर परीक्षा बॉयो से पास होना चाहिए। साथ ही नर्सिंग काउंसिल मध्यप्रदेश से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग/जीएनएम की डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया :

एमपी एनएचएम भर्ती में आवेदन वेबसाइट sams.co.in पर जाकर किए जा सकते हैं।

होम पेज पर दिए गए नोटिफिकेशन "Recruitment of Approx. 2,284 (Male 228 and Female 2056) Contractual Staff Nurses under National Health Mission, Madhya Pradesh” को क्लिक कर ध्यान से पढ़ें।

इसके बाद Apply लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं व आवेदन फॉर्म भरें।

जरूरी सूचनाएं भरने के बाद आवेदन को सब्मिट करें और आवेदन की कॉपी भी डाउनलोड कर आगे की जरूरत के लिए रख लें।

NMHMP Staff Nurse Recruitment 2022 Notification