मध्य प्रदेश में आयुष चिकित्सा अधिकारी के 710 पदों पर बंपर भर्तियां

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश में आयुष चिकित्सा अधिकारी के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली गई हैं। इसके तहत कुल 710 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 351 पद और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 270 पद शामिल हैं। ये सभी भर्तियां संविदा के आधार पर होंगी। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर 2019 है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, पद : 351 (अनारक्षित-116)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से बीएएमएस डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक चिकित्सा बोर्ड से वैध पंजीयन हो।

होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, पद : 279 (अनारक्षित-92)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से अथवा विश्वविद्यालय से बीएचएमएस/ होम्योपैथी में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ मध्य प्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद से वैध पंजीयन हो।

यूनानी चिकित्सा अधिकारी, पद : 80 (अनारक्षित-28)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से बीयूएमएस डिग्री प्राप्त हो।

- साथ ही आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से वैध पंजीयन हो।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष।

वेतन : ग्रामीण क्षेत्र के लिए 20,000 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 25,000 रुपये।

जरूरी सूचना :

- आयु सीमा की गणना 01 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में छूट मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी।



चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- सबसे पहले वेबसाइट (www.mponline.gov.in) पर लॉगइन करें। होमपेज खुलने पर आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर एक बॉक्स नजर आएगा। इस बॉक्स में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) सेक्शन में जाएं।

- यहां पर Apply for the post Paramedical Cadre Recruitment i.e. STLS, Lab Technician, STS, Dental Surgeon, Feeding Demonstrator & Ayush Medical Officer(Ayurvedic, Unani & Homeopathic) Under Under National Health Mission, MP. शीर्षक दिखाई देगा।

- इस शीर्षक में दिए गए क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक और वेबपेज खुल जाएगा।

- नए पेज पर आवश्यक सूचना सेक्शन के अंतर्गत शीर्षक For AYUSH Medical Officer(Ayurvedic, Unani & Homeopathic) नजर आएगा।

- इसके आगे क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इसके बाद विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी हालिया खिचाई गई फोटोग्राफ और हस्ताक्षर एवं अन्य मांगे गए प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी निर्धारित साइज के अनुरूप ही अपलोड करनी होगी।

- भरे हुए फॉर्म को सब्मिट करने से पहले इसमें दर्ज की गई सभी जानकारियों को एक बार जांच लें और संतुष्ट होने के बाद ही उसे सब्मिट करें।

- यदि आवेदन में भरी गई जानकारियों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करना है, तो उसे सब्मिट करने से पहले ही कर लें।

- अंत में ऑनलाइन सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 05 अक्टूबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.mponline.gov.in

