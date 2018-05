एनएचएम असम करेगा स्टाफ नर्स समेत 507 पदों पर भर्तियां

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट पर www.nrhmassam.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर नीचे की ओर रिक्रूटमेंट ऑप्शन को क्लिक करें।

- क्लिक करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पर क्लिक हियर ऑप्शन को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुलेगा। इस पेज पर Advertisement for various positions under NHM, Assam dated 26/04/2018 लिंक के नीचे एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने पर रिक्तियों से संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन पत्र को सब्मिट करने से पूर्व एक बार पुन: पढ़ लें और जा भी बदलाव करने हैं कर लें।

- सब्मिट करने के बाद भरे हुए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार को कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

- दर्ज की गई सभी जानकारियों को चेक करने के बाद ही आवेदन पत्र को सब्मिट करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 15 मई 2018

ज्यादा जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.nrhmassam.in

ई-मेल : misnrhm.assam@gmail.com