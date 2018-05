एनएचएम उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स समेत 817 पदों पर करेगा भर्तियां

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

ऑनलाइन आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट

www.upnrhm.gov.in पर लॉगइन करें।

होमपेज खुलने पर अपडेट सेक्शन में फ्लैश हो रहे

3000+ Contractual vacancies under NHM, UP लिंक को क्लिक करना होगा।

क्लिक करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पर इंफार्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन्स सेक्शन में Click here to view Advertisement पर क्लिक करना होगा।

क्लिक करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा।

इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

अब पुन: वेबपेज पर वापस आएं और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सेक्शन में न्यू यूजर ऑप्शन को क्लिक करें।

क्लिक करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। इसे पढ़ें और I have read and understood and agree to abide by the above Instruction लिंक के पास बॉक्स में क्लिक करने के बाद कंटीन्यू ऑप्शन को क्लिक करें।

ऐसा करने पर बेसिक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। इस पेज पर मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और सब्मिट ऑप्शन को क्लिक करें।

ऐसा करने पर नय पेज खुलेगा। इस पेज पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है। इसे नोट कर लें।

अब Please click here to Login लिंक को क्लिक करना होगा।

क्लिक करने पर नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें।

अब दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 02 जून 2018 (रात 11:59 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.upnrhm.gov.in

www.kitco.in

ई-मेल : nhmup18@gmail.com

फोन : 022-6250 7708 (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक)