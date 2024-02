NHAI Recruitment 2024: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 60 पदों पर भर्ती, 15 फरवरी तक आवेदन का मौका

ऐप पर पढ़ें

NHAI Recruitment 2024: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। एनएचएआई की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और इन पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। इच्छुक अभ्यर्थी एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आवेदन योग्यता, चयन प्रक्रिया व आवेदन शर्तों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए पूरा भर्ती नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें।

Direct link to apply

एनएचएआई भर्ती 2024 के लिए शैक्षिक योग्यता : एनएचएआई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री रखना जरूरी है।

एनएचएआई भर्ती 2024 की आयु सीमा : एनएचएआई भर्ती में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।

एनएचएआई भर्ती 2024 की चयन प्रक्रिया :

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अभ्यर्थियों का चयन फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार भी शामिल होगा। इसके लिए यूपीएससी की ओर से इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा (Civil) 2023 का आयोजन यूपीएससी की ओर से किया जाएगा।

एनएचएआई भर्ती 2024 के लिए ऐसे करें आवेदन :

- एनएचएआई की ऑफिशियल वेबसाइट nhai.gov.in पर जाएं।

- होम पेज पर दिख रहे Recruitment टैब पर क्लिक करें।

- अब दिख रहे विज्ञापन नोटिफिकेशन “Advertisement for the post of Deputy Manager (Technical) on Direct Recruitment basis.” के लिंक पर क्लिक कर पूरा विज्ञापन पढ़ें।

- आवेदन फॉर्म भरें।

- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

- आवेदन फॉर्म जमा कराएं और भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन का प्रिंटआउट लेकर रख लें।