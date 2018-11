एनएफएल में अकाउंट्स ऑफिसर के 40 पद, जल्द करें आवेदन

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) ने अकाउंट्स ऑफिसर पद पर कुल 40 रिक्तियां निकाली हैं। कंपनी ने इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 14 दिसंबर 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। पद, योग्यता और आवेदन से जुड़ी अन्य जानकारियां नीचे दी गई हैं :

अकाउंट्स ऑफिसर, कुल पद : 40 (अनारक्षित-20)

योग्यता

- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) किया हो। या

- कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया हो। या

- न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ फाइनेंस/ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन के साथ फुल टाइम दो वर्षीय एमबीए किया हो।

अधिकतम आयु : 30 वर्ष। इस आयु सीमा में एससी/ एसटी आ‌वेदकों के लिए पांच वर्ष, ओबीसी आवेदकों के लिए तीन वर्ष और दिव्यांगों के लिए दस वर्ष की छूट होगी।

पे-स्केल : 16,400 रुपये से 40,500 रुपये।

चयन प्रक्रिया

ऑनलाइन टेस्ट/ ग्रुप डिस्कशन/ पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- 700 रुपये। भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।

- डीडी ‘नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड’ के पक्ष में नई दिल्ली में देय होगा।

- एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट www.nationalfertilizers.com पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर दिए गए करियर लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुलेगा। यहां Recruitment in NFL लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- अब नए वेबपेज पर आपको Recruitment of experienced Finance & Accounts professionals - 2018 लिंक नजर आएगा। इस पर क्लिक करें।

- इसके बाद आपको दो लिंक एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन नजर आएंगे। पहले एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- अब अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। इस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहां जरूरी जानकारी दर्ज करें।

- फिर खुलने वाले वेबपेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। फिर अपना रजिस्ट्रेशन करें।

- रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगइन करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें।

- फिर अंत में आवेदन को जांचकर सब्मिट कर दें। इसके बाद आवेदन का प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब प्रिंटआउट को जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ अटैच करें।

- फिर इन सभी को एक लिफाफे में डालें और डाक से तय पते पर भेज दें।

- जिस लिफाफे में आवेदन डालकर भेजें, उसके ऊपर APPLICATION FOR THE POST OF..... (आवेदित पद का नाम)- 2018 जरूर लिखें।



यहां भेजें आवेदन का प्रिंटआउट

डिप्टी जनरल मैनेजर (एचआर), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), ए-11, सेक्टर-24, नोएडा, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301

खास तारीखें

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख : 14 दिसंबर 2018

ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट स्वीकार होगा : 21 दिसंबर 2018 तक

अधिक जानकारी यहां

फोन : 0120-2412294

वेबसाइट : www.nationalfertilizers.com