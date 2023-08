इस सरकारी एश्योरेंस कंपनी ने इंजीनियर सहित कुल 450 पदों पर निकाली भर्ती, 21 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

ऐप पर पढ़ें

New India Assurance Co. Ltd: अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इंजीनियरों और दूसरे कई पदों की 450 सीटों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 21 अगस्त तक ऑफिशल वेबसाइट newindia.co.in पर कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पहला चरण 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जबकि ऑब्जेक्टिव के साथ लिखित परीक्षा 8 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

पदों की डिटेल्स

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भर्ती प्रक्रिया के तहत 36 रिस्क इंजीनियर के पद, 96 ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पद और 70 लीगल ऑफिसर के पदों पर भर्ती करेगी। इसके अलावा कंपनी 30 अकाउंटेंट के पद 75 हेल्थ के पद 23 इट के पद और 120 जनरलिस्ट्स के पदों पर भर्ती करेगी।

मिनिमम क्वालिफिकेशन

1.रिस्क इंजीनियर– किसी भी विषय में मिनिमम 60 पर्सेंट और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 55 पर्सेंट अंकों के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए।

2. ऑटोमोबाइल इंजीनियर– जनरल के लिए मिनिमम 60 पर्सेंट अंक और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 55 पर्सेंट अंकों के साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक/एमई/एमटेक।

3. लीगल ऑफिसर– जनरल के लिए मिनिमम 60 पर्सेंट और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए 55 पर्सेंट अंकों के साथ कानून में ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट।

4. अकाउंट्स– चार्टर्ड अकाउंटेंट (ICAI) के साथ जनरल के लिए मिनिमम 60 पर्सेंट और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए 55 पर्सेंट अंकों के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट।

5. एओ (हेल्थ) – एमबीबीएस/एमडी/एमएस या पीजी मेडिकल की डिग्री।

6. आईटी स्पेशलिस्ट– जनरल के लिए मिनिमम 60 पर्सेंट और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए 55 पर्सेंट अंकों के साथ आईटी या कंप्यूटर साइंस में बीई/बीटेक/एमटेक या एमसीए।