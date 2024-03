NEET MDS 2024: इस तारीख तक जारी होंगे रिजल्ट,यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

NEET MDS RESULT 2024- नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने पहले ही NEET MDS 2024 के रिजल्ट जारी होने की तारीख की घोषणा कर दी थी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, रिजल्ट 18 अप्रैल तक एनईईटी एमडीएस 2024 के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें, अभी रिजल्ट जारी होने के समय के बारे में नहीं बताया गया है।

NEET MDS 2024- डायरेक्ट लिंक ( ये लिंक रिजल्ट जारी होने के बाद एक्टिव किया जाएगा)

इस साल NEET MDS परीक्षा 2024 18 मार्च को आयोजित की गई थी और इसके लिए एडमिट कार्ड 13 मार्च 2024 को जारी किए गए थे। परीक्षा का आयोजन एक ही शिफ्ट (सुबह 9 बजे से शुरू होगी और दोपहर 12 बजे तक) किया गया था। NEET MDS 2024 पूरे भारत में कई परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से आयोजित की गई थी। परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो परीक्षा को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग ए में 100 प्रश्न हैं और दूसरे भाग बी में 140 प्रश्न हैं।

NBEMS ने कहा है कि एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद किसी परीक्षा या मूल्यांकन में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए अंकों या प्रतिक्रियाओं पर कोई पुनर्विचार या समीक्षा नहीं की जाएगी। यानी किसी भी परिस्थिति में पुनर्मूल्यांकन, दोबारा चेकिंग, या अंकों के पुन: योग के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, एनईईटी एमडीएस रिजल्ट में रोल नंबर, कुल में से प्राप्त अंक समेत कई जरूरी जानकारी शामिल होंगी

बता दें, NEET MDS भारत भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर-आधारित प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती है। ये प्रवेश परीक्षा मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट विभिन्न डेंटल या एमडीएस कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों को लिए आयोजित की जाती है।



NEET MDS 2024- ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in या natboard.edu.in पर जाना होगा।

- अब होम पेज पर “Check NEET MDS 2024 result” लिंक पर क्लिक करना होगा।

- NEET MDS पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके सामने होगा।

- अब “Click here to view the result of the NEET-MDS 2024.” लिंक पर क्लिक करना होगा।

- अब NEET-MDS 2024 का रिजल्ट आपके सामने होगा।

- अपना रोल नंबर, प्राप्त अंक, NEET MDS 2024 रैंक और एप्लिकेशन आईडी चेक करने के लिए पीडीएफ को स्क्रॉल करें।

- अब NEET MDS रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।