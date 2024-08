NEET Counselling 2024: गुजरात में नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 7,150  हैं एमबीबीएस सीटें

ऐप पर पढ़ें

ACPUGMEC यानी एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स ने गुजरात नीट यूजी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। medadmgujarat.org वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए डेडलाइन 13 अगस्त है। आपको बता दें कि लोकसभा में आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एमबीबीएस की 7,150 सीटें हैं। भारत में एमबीबीए की कुल सीटें 1.08 लाख हैं। अधिकारियों की मानें तो छात्रों की काउंसिलिंग चार चरणों में होनी है। जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाकर छह चरण किया जा सकता है। ट्रांजेक्शन फेल रोकने के लिए उम्मीदवारों को पिन ऑनलाइन लेना होगा।

Gujarat NEET Counselling 2024: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

Step 1. सबसे पहले गुजरात नीट की आधिकारिक वेबसाइट medadmgujarat.org पर जाएं।

Step 2. यहां होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें।



Step 3. ऑनलाइन पिन की प्रक्रिया पूरी करें

Step 4. नए रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी जानकारी लिखें

Step 5. अपने स्कैन किए गए सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करें।

Step 6. फीस भरें

Step 7. फ्यूचर के लिए इसे संभाल कर रखें।

Gujarat NEET Counselling 2024: इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

–– नीट यूजी एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड

–– 10वीं क्लास की मार्क्सशीट

–– ग्रेड रिपोर्ट और डिप्लोमा

–– पैन, आधार या पासपोर्ट

Gujarat NEET Counselling 2024: Counselling Procedure

Depending on the information provided in the form, the state merit list will be made available in PDF format. Applicants who get selected for the merit list must complete an online form specifying their preferred college and courses. Admission will be given based on the candidates’ preferences, the number of seats available and their NEET 2024 ranking. Candidates for medical school, who are offered seats, must report to the facility within the specified time limit. On August 14, the Gujarat NEET document verification and documents submission of documents at the assistance centres will take place.