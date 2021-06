NEET 2021: नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं रद्द करने को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

NEET 2021: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नीट (NEET) जैसी सभी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। सीएम स्टालिन देश में कोरोना की मौजूदा हालात को देखते हुए यह मांग की है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने पत्र में लिखा, "राज्य में कक्षा 12 के छात्रों के भविष्य को लेकर एक बहुत ही जरूरी मुद्दे की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। देश में कोरोना के कारण बने हालातों को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 4 जून को एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। सीबीएसई ने एक समिति का भी गठन भी किया है जो कक्षा 12 का रिजल्ट वैकल्पिक उपायों/मानदंडों के आधार से तैयार करने पर विचार करेगी।

इन्हीं सभी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे आभास हो रहा हो रहा है राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षांए का आयोजन छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि नीट (NEET) जैसी राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रवेश परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। क्योंकि इसी कारण से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं।"

