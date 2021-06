NCL Recruitment 2021 : नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1500 रिक्तियों के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आमंत्रित

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अप्रेंटिसशिप (ट्रेनी भर्ती) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल रिक्तियों की संख्या 1500 है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स की इन रिक्तियों के लिए यूपी, एमपी के किसी भी संस्थान से आईटीआई पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स के नोटिस के अनुसार, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जून से शुरू होंगे और 9 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे।

रिक्तियों का विवरण :

कुल पद - 1500 (इसमें वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक आदि के पद हैं)

आवेदन योग्यता : उत्तर प्रदेश या मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50 फीसदी अंकों के साथ 10वीं और रेगुलर आईटीआई कोर्स होना चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी।

आयु सीमा-

इन पदों के लिए 16 से 24 वर्ष वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 30 जून 2021 को होगी। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी।

In the tough pandemic time, NCL is providing on job stipendiary training opportunities to youths and has invited applications from ITI passed candidates for one year apprentices training in different Trades.



