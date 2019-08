दिल्ली में 12वीं पास व ग्रेजुएट्स के लिए MTS, UDC, LDC के पद पर भर्तियां

एनसीडीआरसी, नई दिल्ली में अपर डिविजन क्लर्क समेत कुल 37 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें लोअर डिविजन क्लर्क और मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद भी शामिल हैं। इन पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2019 है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

अपर डिविजन क्लर्क, पद : 11 (अनारक्षित-07)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

वेतनमान : 25,500 से 81,100 रुपये।

लोअर डिविजन क्लर्क, पद : 12 (अनारक्षित-07)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से बारहवीं की परीक्षा पास होना चाहिए।

वेतनमान : 19,900 से 63,200 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त दो पद) : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

मल्टी टास्किंग स्टाफ, पद : 14 (अनारक्षित-08)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास होना चाहिए।

वेतनमान : 18,000 से 56,900 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष।

जरूरी सूचना : आयु सीमा की गणना 19 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

- दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में दस वर्ष की छूट का प्रावधान है।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/टाइपिंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

परीक्षा शुल्क : सामान्य/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 350 रुपये।

- एससी/एसटी और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को 200 रुपये चुकाने होंगे।

- इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से एक्सिस बैंक के पेमेंट गेटवे सिस्टम से किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट (http://ncdrc.nic.in/) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर बाईं ओर दिए गए जॉब डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट बॉक्स पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन दिया गया है।

- इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब आवेदन करने के लिए पुन: रिक्रूटमेंट वेबपेज पर आएं और पद के अनुसार क्लिक हियर टू अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही एक नया वेबपेज खुलेगा। यहां पर Fresh Candidate (CLICK HERE) to Create Log In लिंक पर क्लिक करें।

- अब रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहां पर मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरकर लॉगइन आईडी व पासवर्ड प्राप्त करें।

- अब इस लॉगइन आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगइन करें और विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 19 अगस्त 2019 (रात 11.59 बजे)

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : http://ncdrc.nic.in/

