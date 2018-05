NBSE Results 2018: नगालैंड बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजे आज होंगे घोषित, चेक कर सकेंगे nbsenagaland.com

नगालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (NBSE) आज 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे (NBSE Results 2018) घोषित कर सकता है। स्टूडेंट्स नगालैंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट nbsenagaland.com पर जाकर नतीजे चेक किए जा सकेंगे।

बोर्ड के चेयरपर्सन ने बताया कि प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ हायर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSLC or Class 10) and हायर सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSSLC or Class 12) का रिजल्ट आज दोपहर तक जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि बोर्ड में इस साल विधानसभा चुनावों के चलते परीक्षा में देरी हुई थी।

इस साल दसवीं में 21,716 और 12वीं में 15,281 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। 10वीं की परीक्षाएं 9 मार्च से 21 मार्च तक चली थी वहीं 12वीं की परीक्षाएं 8 मार्च को शुरू हुईं थी। पिछले साल पास फीसदी 70.19 फीसदी गया था।