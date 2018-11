प्रोजेक्ट असिस्टेंट समेत 17 पदों पर करें आवेदन

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ग्राफिक डिजाइनर, प्रोफेशनल लिंग्विस्ट ट्रांसलेशन, कंटेंट सुपरवाइजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर समेत अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 17 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को अनुबंध के आधार पर वॉक-इन-इंटरव्यू/लिखित/स्किल टेस्ट के जरिए भरा जाएगा। इंटरव्यू/ टेस्ट का आयोजन 28-29 नवंबर और 04 से 07 दिसंबर 2018 को किया जाएगा । इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि और समय पर तय पते पर पहुंचकर इसमे शामिल हो सकते हैं। रिक्त पदों, योग्यता, और आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है।

प्रोजेक्ट असिस्टेंट (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी), पद : 01

योग्यता : कम्प्यूटर साइंस/ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

वॉक-इन-लिखित और स्किल टेस्ट की निर्धारित तिथि : 29 नवंबर 2018

प्रोजेक्ट असिस्टेंट (पब्लिक हेल्थ), पद : 02

योग्यता : एमबीबीएस/बीडीएस/एमएससी(नर्सिंग)/एमपीटी डिग्री प्राप्त हो।

वॉक-इन-लिखित टेस्ट की निर्धारित तिथि : 29 नवंबर 2018

प्रोजेक्ट असिस्टेंट (मास कम्युनिकेशन), पद : 02

योग्यता : मास कम्युनिकेशन/ जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री या साइंस/ इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री के साथ मास कम्युनिकेशन/ जर्नलिज्म में डिप्लोमा प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव हो।

मासिक वेतन (उपरोक्त पद) : 25,000 रुपये।

वॉक-इन-लिखित टेस्ट की निर्धारित तिथि : 06 दिसंबर 2018

ग्राफिक डिजाइनर, पद : 01

योग्यता : कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग/ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ बीई/बीटेक/ एमसीए डिग्री हो या ग्राफिक डिजाइनिंग/ एनीमेशन में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

मासिक वेतन : 35,000 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : अधिकतम 40 वर्ष।

वॉक-इन-स्किल टेस्ट और इंटरव्यू की निर्धारित तिथि : 07 दिसंबर 2018



प्रोफेशनल लिंग्विस्ट ट्रांसलेशन-बांग्ला, पद : 01

योग्यता : बांग्ला भाषा में मास्टर डिग्री के साथ बांग्ला से हिन्दी और हिन्दी से बांग्ला में ट्रांसलेशन का एक वर्षीय अनुभव हो।

प्रोफेशनल लिंग्विस्ट ट्रांसलेशन-गुजराती, पद : 01

योग्यता : गुजराती भाषा में मास्टर डिग्री के साथ गुजराती से हिन्दी और हिन्दी से गुजराती में ट्रांसलेशन का एक वर्षीय अनुभव हो।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : अधिकतम 65 वर्ष।

मासिक वेतन (उपरोक्त पद) : 39,000 रुपये।

वॉक-इन-लिखित टेस्ट की निर्धारित तिथि (उपरोक्त पद) : 06 दिसंबर 2018



कंटेंट सुपरवाइजर- ई पब्लिशिंग बैकग्राउंड, पद : 01

योग्यता : किसी भी विषय में मास्टर डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 60 वर्ष।

मासिक वेतन : 49,000 रुपये।

वॉक-इन-इंटरव्यू की निर्धारित तिथि : 06 दिसंबर 2018



सॉफ्टवेयर डेवलपर डॉट नेट, पद : 01

योग्यता : कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग/ इंर्फोमेशन टेक्नोलॉजी में बीई/बीटेक डिग्री होने के साथ पांच वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

मासिक वेतन : 50,000 रुपये।

वॉक-इन-इंटरव्यू/ स्किल टेस्ट/ लिखित टेस्ट की निर्धारित तिथि : 07 दिसंबर 2018



असिस्टेंट (एडमिनिस्ट्रेशन), पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त हो।

- कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।

असिस्टेंट (फाइनेंस), पद : 01

योग्यता : फाइनेंस विषय में एमबीए / फाइनेंशियल मेनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त होने के साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्षीय अनुभव हो।

- कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी होनी चाहिए।

मासिक वेतन (उपरोक्त पद) : 35,000 से 40,000 रुपये।

वॉक-इन-लिखित टेस्ट की निर्धारित तिथि (उपरोक्त पद) : 28 नवंबर 2018



ऑफिस-कम-प्रोजेक्ट असिस्टेंट, पद : 03

योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त हो।

मासिक वेतन : 25,000 से 30,000 रुपये।

वॉक-इन-लिखित और स्किल टेस्ट की निर्धारित तिथि : 04 दिसंबर 2018

मल्टी टास्किंग स्टाफ, पद : 02

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं पास हो।

मासिक वेतन : 16,000 से 18,000 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त पद): अधिकतम 40 वर्ष। आयु सीमा की गणना इंटरव्यू/टेस्ट की निर्धारित तिथि के आधार पर की जाएगी।

वॉक-इन-लिखित टेस्ट की निर्धारित तिथि : 04 दिसंबर 2018

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू/ स्किल / लिखित टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया : इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट (www.nihfw.org) पर जाकर लॉगइन करें।

- होमपेज खुलने पर दाईं ओर वेकैंसी सेक्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां शीर्षक Walk-in-Interview / Skill Test / Written Test & Personal Interaction for recruitment on contractual posts. Please click here for further details. लिंक दिया गया है।

- इस पर क्लिक करने पर संस्थान द्वारा जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- अब विज्ञापन में संलग्न आवेदन प्रोफार्मा को ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकालें।

- इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से भरें और ऊपर दाईं ओर निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो चिपकाएं।

- तैयार आवेदन फॉर्म के साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्रों,बायोडाटा और अन्य जरूरी दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपियों को लेकर तय पते पर पहुंच कर इंटरव्यू/ टेस्ट में शामिल हो।

महत्वपूर्ण तिथि

वॉक-इन-इंटरव्यू/ टेस्ट की निर्धारित तिथियां : 28-29 नवंबर और 04 से 07 दिसंबर 2018 तक

वॉक-इन-स्किल/लिखित टेस्ट के रजिस्ट्रेशन का समय : सुबह 9.30 से 10.30 बजे तक

वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन यहां

टीचिंग ब्लॉक, कम्प्यूटर सेंटर पहली मंजिल, अकैडमिक ब्लॉक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067

