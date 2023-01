नेशनल हाउसिंग बैंक में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, चल रही है आवेदन की प्रक्रिया, ऐसे भरें फॉर्म

ऐप पर पढ़ें

NHB Officer Recruitment 2023: नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने हाल ही में जनरल मैनेजर स्केल- VII, डिप्टी जनरल मैनेजर स्केल- VI, असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल- V, रीजनल मैनेजर स्केल- IV, मैनेजर III और डिप्टी मैनेजर स्केल II के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार लंबे समय से इन पदों पर भर्ती तलाश रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका है। आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

- भर्ती का नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां करें क्लिक

आवेदन करने की तारीख

इस सभी पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू हो गई है। आधिकारिक वेबसाइट nhb.org.in पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2023 है।

शैक्षणिक योग्यता

सभी पदों पर शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वह अधिक डिटेल्स के लिए भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन देखें।

आवेदन फीस

SC/ST/PwBD कैटेगरी के लिए आवेदन फीस- 175 रुपये

शैक्षणिक योग्यता

जनरल मैनेजर स्केल- VII- 40 वर्ष से 55 वर्ष

डिप्टी जनरल मैनेजर स्केल- VI- 40 वर्ष से 55 वर्ष

असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्केल- V- 32 वर्ष से 50 वर्ष

रीजनल मैनेजर स्केल- IV- 30 वर्ष से 45 वर्ष

मैनेजर स्केल- III- 23 साल से 35 साल

डिप्टी मैनेजर स्केल II- 23 साल से 32 साल

चयन प्रक्रिया

इन सभी पदों पर उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू कब और कैसे आयोजित किया जाएगा, इसके बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी।

ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nhb.org.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर “Opportunities@NHB” à “CURRENT VACANCIES" à “Recruitment of Officers in Various Posts – 2023” लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब "Click here for New Registration" लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4- अब फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बाएं अंगूठे का निशान स्कैन कर अपलोड कीजिए।

स्टेप 5- अब मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 6- आवेदन फॉर्म में सभी डिटेल्स भरने के बाद एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें।

स्टेप 7- अब आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 8- सबमिट पर क्लिक करें।

स्टेप 9- भविष्य के लिए फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए।