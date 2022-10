नैनीताल बैंक में ग्रेजुएट युवाओं के लिए 40 पदों पर भर्ती, जानें आवेदन समेत खास बातें

Nainital Bank Recruitment 2022: नैनीताल बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 40 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2022 है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को www.nainitalbank.co.in पर जाकर आवेदन करना होगा।

योग्यता

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन।

कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी।

जिन युवाओं को बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी में काम करने का अनुभव है, उन्हें चयन में वरीयता दी जाएगी।

आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 21 साल से अधिक और 30 साल से कम होनी चाहिए।

वेतनमान -

मैनेजमेंट ट्रेनी - करीब 30 हजार रुपये प्रति माह वेतन

पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आवेदन फीस

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 1000/-

एससी/एसटी/दिव्यांग: 1000/-

आवेदन प्रक्रिया

- ऑफिशियल वेबसाइट nainitalbank.co.in पर जाएं।

- Recruitment / Results ऑप्शन पर जाएं।

- Recruitment of Management Trainees के लिंक पर क्लिक करें।

- अब Click here for apply के लिंक पर जाएं।

- मांगी गई डिटेल भरकर आवेदन करें।

आवेदन के लिए इन्हें पहले से स्कैन करके रख लें -

- फोटो - (4.5cm × 3.5cm)

- हस्ताक्षर (काले पैन से)

- बाए हाथ के अंगूठे का निशान (सफेद पेपर पर काली या नीली इंक से)

- हाथ से लिखा स्वघोषणा पत्र।