MPSOS Excellence School Model School Result 2022 : रिजल्ट mpsos.nic.in पर जारी, यूं करें चेक

MPSOS Excellence School, Model School Results 2022: मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड ( एमपीएसओएस ) ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस व मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट एमपीएसओएस की वेबसाइट mpsos.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 3 अप्रैल का किया गया था। रोल नंबर की मदद से एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल का रिजल्ट डाउनलोड किया जा सकता है।

MPSOS Excellence School Model School entrance results 2022 : यूं करें चेक

- आधिकारिक वेबसाइट mpsos.nic.in पर जाएं।

- ‘Result of School of Excellence & School of Model Entrance Exam 3 April 2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

- रोल नंबर डालकर लॉग इन करें।

- रिजल्ट के साथ एमपीएसओएस ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस व मॉडल स्कूल की मेरिट लिस्ट भी जारी की है। प्रवेश परीक्षा में पास होने वाले टॉप 10 अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी की गई है।

इस डायरेक्ट लिंक से देख सकते हैं प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट व मेरिट लिस्ट