MPSC Faculty Interview Schedule 2022: जारी हुआ इंटरव्यू शेड्यूल, करें चेक

MPSC Faculty Interview Schedule 2022: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) ने प्रोफेसर / असिस्टेंट प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य सहित विभिन्न फैकल्टी पदों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। इन पदों के लिए इंटरव्यू राउंड के लिए योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट-mpsc.gov.in पर उपलब्ध फैकल्टी इंटरव्यू शेड्यूल 2022 को डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें, एमपीएससी जैव-रसायन विज्ञान विषय के लिए प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए इंटरव्यू 14 जून 2022 को आयोजित करेगा।

औषध विज्ञान अनुशासन विषय (Pharmacology discipline) के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए इंटरव्यू 15-16 जून 2022 को आयोजित किया जाएगा।

- इंटरव्यू का शेड्यूल डायरेक्ट देखने के लिए यहां करें क्लिक

Maharashtra PSC Interview Schedule 2022: ऐसे डाउनलोड करें इंटरव्यू शेड्यूल

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mpsconline.gov.in. पर जाएं।

स्टेप 2- "Maharashtra PSC Interview Schedule 2022" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब "Announcement regarding Interview Schedule for Advt.No. 75/2021, 135/2021, 93/2021, 259/2021, 187/2021,254/2021, 120/2021, 222/2021, 195/2021, 208/2021, 176/2021 and 095/2021" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- आपको महाराष्ट्र पीएससी इंटरव्यू शेड्यूल का पीडीएफ मिल जाएगा।

स्टेप 5- भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

लेकर जाएं जरूरी डॉक्यूमेंट

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है इंटरव्यू वाले दिन अपने जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाएं। वहीं कपड़ों पर खास ध्यान दें। गर्मी के मौसम को ध्यान रखते हुए हल्के रंग के कपड़े पहनकर जाएं। ट

आत्मविश्वास बनाएं रखें

इंटरव्यू के दौरान घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।

आत्मविश्वास बनाएं रखें। हर प्रश्न का जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ दें। इसी के साथ उत्तर देते समय इधर उधर न देखें। इंटरव्यू ले रहे व्यक्ति के साथ आई कॉन्टेक्ट बनाकर रखें।