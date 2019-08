MPPGCL Plant Assistant 2019: प्लांट असिस्टेंट के 100 पदों पर भर्तियां

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने प्लांट असिस्टेंट के कुल 100 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा धारक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2019 है। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

प्लांट असिस्टेंट (आईटीआई), कुल पद : 100 (अनारक्षित-40)

(विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

मेकेनिकल, पद : 60 (अनारक्षित-24)

इलेक्ट्रिकल, पद : 40 (अनारक्षित-16)



योग्यता (उपरोक्त सभी पद) : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास होना चाहिए।

- इसके साथ ही न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

इन ट्रेडों में होना चाहिए आईटीआई : मशीनिस्ट/फिटर/वेल्डर/एचपी वेल्डर/मेकेनिक पम्प/मेकेनिक वाहन/इलेक्ट्रिशियन/वायरमैन/मोटर मेकेनिक/डीजल मेकेनिक/इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष। आयु में छूट का लाभ मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

वेतन : 25,300 से 80,500 रुपये।

आवेदन शुल्क : सामान्य/ओबीसी और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये।

- मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये चुकाना होगा।

- इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.mppgcl.mp.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर बाईं ओर दिए गए करियर ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुलेगा। यहां पर RECRUITMENT OF PLANT ASSISTANT (ITI) ON REGULAR BASIS लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा।

- उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट (www.mponline.gov.in) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर यहां विंडो नजर आएगी। इसमें MPPGCL Click Here to Apply for the post of Plant Assistant (ITI), Traniee -2019 under MPPGCL Jabalpur शीर्षक दिया गया है।

- इसमें क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर नया पेज खुलेगा। इस पेज पर PLANT ASSISTANT (ITI), TRAINEE ON REGULAR BASIS-2019 सेक्शन में एप्लीकेशन फॉर्म लिंक के आगे यहां क्लिक करें ऑप्शन दबाएं।

- क्लिक करते ही आवेदन पत्र खुल जाएगा। इसे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा भरें।

- अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। बिना शुल्क भुगतान के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 30 अगस्त 2019

आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 23 अगस्त से 30 अगस्त 2019 तक

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

www.mponline.gov.in