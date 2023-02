MPPEB sub engineer result : एमपी सब इंजीनियर एवं ग्रुप-3 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट esb.mp.gov.in पर जारी

ऐप पर पढ़ें

MPPEB Sub engineer result : मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप - 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए ग्रुप-3 सब इंजीनियर, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती के आवेदन अप्रैल 2022 में लिए गए थे।

कैसे चेक करें

- esb.mp.gov.in पर जाएं।

- Result - Group-3 Sub Engineer, Draftman, Samaypal and other equivalent post Combined Recruitment Test - 2022 के लिंक पर क्लिक करें।

- पोस्ट कोड 10,11,12,16 एवं 17 के अतिरिक्त पोस्ट कोड का परिणाम या पोस्ट कोड 10,11,12,16 एवं 17 का परिणाम के दो लिंक दिखेंगे । अपने पद के अनुसार लिंक पर क्लिक करें।

- रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ व TAC Code कोर्ड डालकर सर्च पर क्लिक करें।

- आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा।