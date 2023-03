MPPEB Group 5 Recruitment 2023: शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया, स्टाफ नर्स के 4792 पदों पर होगा चयन

ऐप पर पढ़ें

MPPEB Group 5 Recruitment 2023: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने राज्य में ग्रुप 5 में स्टाफ नर्स, एएनएम, मिडवाइफ, फार्मासिस्ट और अन्य पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, वे पद के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को को ध्यान से पढ़ लें।

ग्रुप 5 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन 15 मार्च 2023 को जारी किया गया था है और इसे एमपीपीईबी की आधिकारिक वेबसाइट - www.peb.mponline.gov.in/ पर देखा जा सकता है। जो उम्मीदवार आवेदन करने जा रहे हैं, उन्हें बता दें, आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।

जरूरी तारीखें

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने राज्य में ग्रुप 5 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की तारीख 15 मार्च से शुरू हो गई है और ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 मार्च 2023 है। इस साल ग्रुप 5 में कुल 4792 रिक्तियां भरी जानी हैं। आवेदन एमपीपीईबी की आधिकारिक वेबसाइट -www.peb.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भरा जा सकता है। लिंक एक्टिव हो गया है।

MPPEB Group 5 Recruitment Notification 2023- Direct Link

इन पदों पर होगी भर्ती, जानें- शैक्षणिक योग्यता

स्टाफ नर्स- बायोलॉजी/ बीएससी नर्सिंग के साथ कक्षा 12वीं कक्षा पास की हो।

ANM/मिडवाइफ- बायोलॉजी/मिडवाइफरी कोर्स के साथ 12वीं कक्षा पास की हो।

फार्मासिस्ट ग्रेड 2- फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री ली हो।

असिस्टें टवेटरनरी ऑफिसर- बायोलॉजी, डिप्लोमा के साथ कक्षा 12वीं पास की हो।

लैब असिस्टेंट/टेक्निशियन- बायोलॉजी, डिप्लोमा के साथ कक्षा 12वीं पास की हो।

रेडियोग्राफर- उम्मीदवार ने रेडियोग्राफी में डिप्लोमा लिया हो।

ड्रेसर- कक्षा 12वीं पास की और उम्मीदवार के पास ड्रेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए।

उम्र सीमा

MPPEB परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उम्र के लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2023 होगी।

आवेदन फीस

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूबीडी / ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए आवेदन फीस 250 रुपये और अन्य श्रेणियों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है।

सैलरी

स्टाफ नर्स- 28700 -91300 रुपये

ANM/मिडवाइफ- 22100 -70000 रुपये

फार्मासिस्ट ग्रेड 2- 25300 -80500 रुपये

असिस्टें टवेटरनरी ऑफिसर-25300 -80500 रुपये

रेडियोग्राफर- 28700 -91300 रुपये

ड्रेसर- 19500 -62000 रुपये

MPPEB Group 5 Application: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.peb.mponline.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें।

स्टेप 3- “Joint Recruitment Examination for direct recruitment and backlog-direct recruitment of Staff Nurse, Female Multipurpose Worker (ANM), Assistant Veterinary Field Officer and other equivalent posts under Group-5 K- 2023” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।

स्टेप 5- अब डिटेल्स चेक करें और आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 6- सबमिट बटन पर क्लिक कर लीजिए।

स्टेप 7- फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद, आप चाहें तो फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

जानें- चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से जाना चाहिए और किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले सभी आवश्यकताओं को ध्यान से देखना चाहिए।