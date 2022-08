MPPEB Group 3 recruitment 2022: ग्रुप-3 के 2557 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

MPPEB Group 3 recruitment 2022: मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (MPPEB) ने ग्रुप-3 के 2557 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त 2022 से शुरू कर दी है। एमपीपीईबी की इस भर्ती के इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आज से बोर्ड की वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में ग्रुप 3 भर्ती के जरिए सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और अन्य पदों पर भर्ती की जानी है। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 अगस्त 2022 है। वहीं आवेदन में संशोधन 21 अगस्त 2022 तक कर सकेंगे।

एमपीपीईबी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्रप-3 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 24 सितंबर 2022 से किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहले पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगी।

कुल रिक्तियों की संख्या - 2557

पदों का ब्योरा-

सीधी भर्ती के लिए - 2198 पद

संविदा के पद -111

बैकलॉग पद -248

आवेदन शुल्क - अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 450 रुपए।

भर्ती परीक्षा की डेट - 24 सितंबर 2022 से शुरू होगी।

परीक्षा शहर - भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच रत्लाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी और रीवा।

Apply Online

MPPEB Group 3 recruitment 2022 Notification



एमपीपीईबी ग्रुप-3 भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन :

ऑफिशियल वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर दिख रहे “Online Form - Group-03 Sub Engineer, Draftsman and Other Post Combined Recruitment Test - 2022” लिंक पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आवेदन शुल्क जमा कराएं।

संबंधित दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सब्मिट करें।

ध्यान रखें कि भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन फॉर्म को प्रिंट आउट भी कर लें।