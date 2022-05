MPBSE MP Board 10th, 12th Compartment 2022: इस तारीख को होगी 10वीं, 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा, इस तारीख से भरे फॉर्म

इस साल एमपी बोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (Class 12) परीक्षा में इस वर्ष 72.72 फीसदी नियमित परीक्षार्थी , 32.90 फीसदी स्वाध्यायी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। नियमित छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत

Mon, 02 May 2022 09:03 AM

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Mon, 02 May 2022 09:03 AM

इस खबर को सुनें