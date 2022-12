MP High Court Recruitment 2022: हाईकोर्ट में जूनियर न्यायिक सहायक के पदों पर भर्ती, mphc.gov.in पर करें अप्लाई

ऐप पर पढ़ें

MP High Court Recruitment 2022: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MPHC) ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक (JJA) के पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य अभ्यर्थी एमपीएचसी की इस वैकेंसी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mphc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि एमपीएचसी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिश शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2022 है। वहीं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में संशोधन 28 दिसंबर से 30 दिसंबर 2022 तक किया जा सकेगा। एमपीएचसी की इस भर्ती में 40 रिक्तियों पर अभ्यर्थियों का चयन होना है।

भर्ती आवेदन की प्रमुख तिथियां-

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि : 03-12-2022 (12:00 PM)

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 23-12-2022 (11 :55 PM)

आवेदन में संशोधन की तिथि - 28 से 30 दिसंबर 2022

आयु सीमा : एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष से 25 वर्ष तक।

आवेदन योग्यता :

एमपी हाईकोर्ट की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को अंग्रेजी और हिन्दी में टाइपिंग मान्यता प्राप्त बोर्ड से टाइपिंग परीक्षा भी पास होनी चाहिए। या मध्यप्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी (MAP-IT) द्वारा सीपीसीटी टेस्ट पास होना चाहिए। आवेदन योग्यता व आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन पर देखी जा सकती हैं।

आवेदन शुल्क : अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 777.02 रुपए निर्धारित हैं। वहीं अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 577.02 रुपए जमा कराने होंगे।

इन आसान स्टेप्स में रिक्तियों के लिए करें आवेदन :

एमपीएचसी की आधिकारिक वेबसाइट mphc.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर दिए लिंक “Recruitment / Result” पर क्लिक करें।

यहां, "Online Application Forms/ Admit Cards” पर क्लिक करें।

अब रजिस्ट्रेशन लिंक “Junior Judicial Assistant in the High Court of M.P. Exam - 2022” पर क्लिक करें।

एक रजिस्ट्रेशन होने के बाद अप्लीकेशन पोर्टल पर लॉगइन करें।

आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा कराएं।

सब्मिट आवेदन फॉर्म और भविष्य की जरूरत के लिए प्रिंटआउट ले लें।